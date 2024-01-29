Ліга 1, 19 тур

Монпельє – Лілль – 0:0

Клермон – Страсбур – 1:1

Голи: Нішолсон, 52 – Саї, 34

Лор'ян – Гавр – 3:3

Голи: Луза, 33, Карі, 51, Бамба, 90+2 – Саббі, 15 (пен), Айю, 85, 90+4

Реймс – Нант – 0:0

Тулуза – Ланс – 0:2

Голи: Коста, 42, Діуф, 55

ПСЖ – Брест – 2:2

Голи: Асенсіо, 38, Коло-Муані, 45 – Камара, 55, Лаже, 80

Вилучення: Барколя, 90+4

Марсель не дотиснув Монако, маючи на два гравці більше: Ліга 1

Лор'ян з Гавром влаштували спектакль, який тримав в напрузі до останніх секунд. В компенсований час команди спромоглися забити два голи, а у підсумку зустріч закінчилася внічию 3:3.

Ланс наближається до зони єврокубків. Команда Франка Єса здобула важливу перемогу над Тулузою.

У завершальному матчі лідер турнірної таблиці ПСЖ зустрічався з сенсацією чемпіонату – Брестом. Підопічні Луїса Енріка оформили комфортний рахунок 2:0, але не змогли його втримати. Спочатку Камара відіграв один м'яч, а потім красиво п'ятою Лаже шокував Доннарумму. На останніх хвилинах матчу вилучення отримав зірковий новачок парижан Бредлі Барколя, заробивши другу жовту. У підсумку ПСЖ та Брест зіграли внічию.

Пірати Бретанського півострова: тренер, якого довелося гуглити, після 12-річної паузи створив головну сенсацію Ліги 1