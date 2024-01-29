Сенсація Ліги 1 оформив камбек в матчі з ПСЖ, відігравшись з 0:2 – Доннарумма пропустив гол-красень, зірку вилучили
Відбулися чергові матчі 19 туру чемпіонату Франції. Результати та огляд читайте на "Футбол 24".
Ліга 1, 19 тур
Монпельє – Лілль – 0:0
Клермон – Страсбур – 1:1
Голи: Нішолсон, 52 – Саї, 34
Лор'ян – Гавр – 3:3
Голи: Луза, 33, Карі, 51, Бамба, 90+2 – Саббі, 15 (пен), Айю, 85, 90+4
Реймс – Нант – 0:0
Тулуза – Ланс – 0:2
Голи: Коста, 42, Діуф, 55
ПСЖ – Брест – 2:2
Голи: Асенсіо, 38, Коло-Муані, 45 – Камара, 55, Лаже, 80
Вилучення: Барколя, 90+4
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Лор'ян з Гавром влаштували спектакль, який тримав в напрузі до останніх секунд. В компенсований час команди спромоглися забити два голи, а у підсумку зустріч закінчилася внічию 3:3.
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У завершальному матчі лідер турнірної таблиці ПСЖ зустрічався з сенсацією чемпіонату – Брестом. Підопічні Луїса Енріка оформили комфортний рахунок 2:0, але не змогли його втримати. Спочатку Камара відіграв один м'яч, а потім красиво п'ятою Лаже шокував Доннарумму. На останніх хвилинах матчу вилучення отримав зірковий новачок парижан Бредлі Барколя, заробивши другу жовту. У підсумку ПСЖ та Брест зіграли внічию.
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