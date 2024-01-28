Якщо подивитися на турнірну таблицю Ліги 1 (на момент початку 19-го туру), то серед претендентів на зону Лігу чемпіонів знайдемо Брест. Команда з однойменного міста, яке розташоване на березі Атлантичного океану, стала однією з сенсацій в цьому сезоні.

Найбільшим досягненням "піратів" у найвищому дивізіоні Франції було восьме місце, яке вдалося посісти ще в 1987 році. В історії Бреста траплялися злети та падіння до Ліги 2. У минулому сезоні "пірати" балансували на межі вильоту, а врятуватися вдалось лише в останніх турах під керівництвом Еріка Руа, який прийшов до команди в січні 2023 року.

У поточному сезоні вперше у своїй історії Брест навіть лідирував у турнірній таблиці, залишивши позаду іменитіші клуби, включаючи й ПСЖ. І це дійсно велике досягнення для скромного клубу.

"Ми не забуваємо, звідки ми родом, хто ми такі. Нам нерідко важко проти клубів, у яких набагато більше ресурсів. Але скромність не виключає амбіції. Коли я готуюся до матчу, то завжди хочу перемогти, і це не залежить від статусу суперника. Іноді маленькі клуби обігрують великі. Цим і прекрасний футбол", – сказав Руа в одному зі своїх інтерв'ю.

Ерік Руа, фото: B. Le Bars/L'Équipe

Коли в минулому сезоні "пірати" переживали кризу з Мішелем Дер Закаряном, спортивний директор клубу Грегорі Лоренці розпочав думати про те, ким замінити іменитого наставника, все відбувалося в режимі секретності. Працівники знали лише дві літери "E.R". Один із неназваних джерел розповідав, що провів кілька ночей за пошуками тренера з такими ініціалами, але не знайшов.

Дійсно, Ерік Руа – не та постать, про яку багато говорили навіть у Франції. Його останнім місцем роботи була Ніцца, а після він не тренував 12 років!!!

Ерік народився в спортивній сім’ї. Його батько мав непогану кар’єру, виступаючи за Монако, Марсель, Ніццу. З монегасками Серж Руа здобував титул чемпіона Франції (1961) та вигравав Кубок Франції (1960). Руа-молодший пізно розпочав свою кар’єру, оскільки не міг вибрати між футболом та тенісом. Він дебютував за Ніццу у віці 21-го року. Провів за "орлят" загалом 122 матчі, а потім почав подорожувати по Франції, виступаючи за Ліон, Марсель, Труа, Тулон. Були також два європейські клуби Сандерленд та Райо Вальєкано. У 2004-му він завершив кар'єру, повернувшись в Ніццу. Після того, як з кар’єрою гравця було покінчено, Ерік Руа став директором з маркетингу в рідному клубі, а також працював експертом на ТВ.

Став тренером Руа майже випадково. У березі 2010-го його попросили очолити клуб, який залишився без наставника. Це ніколи не було ціллю Еріка, але він хотів кинути собі виклик і спробувати щось нове. А ще – як можна залишити рідний клуб, коли він перебуває в скрутному становищі. Ніцца тоді животіла однією ногою в Лізі 2 після 17 турів. Руа створив диво! Він не тільки врятував команду, а й дійшов з нею до півфіналу Кубка Франції. У наступному сезоні його звільнили. І справа була не в тому, що Ерік не мав тренерської ліцензії. Річ у поїздці, яка не сподобалась керівництву Ніцци. Взаємини завершилися судовим процесом.

Ерік Руа все ж отримав диплом тренера. Він навчався разом із Зінедіном Зіданом, Клодом Макелеле та Віллі Саньйолем. Вони їздили до Мюнхена на зустріч із Пепом Гвардіолою, у Турин до Макса Аллегрі, у Марсель до Марсело Б'єлси.

Після Ніцци ім'я Еріка Руа звучало щодо кількох клубів, утім, він так і підписав жодного контракту.

"Два роки тому, коли називалося моє ім'я в клубах, усі сміялися. Сьогодні, звісно, менше сміються. Але, можливо, будуть сміятися через два роки, або навіть через пів року. Коли я приїхав у Брест, існував певний скептицизм, і це зрозуміло. Якби був на місці Лоренці, я не знаю, чи пішов би на таку авантюру", – розповів Руа в інтерв'ю L'equipe.

Ерік Руа, фото L'equipe

Після розбірок з Ніццою Ерік Руа повернувся на телебачення і став працювати на beIN Sports. У 2017-му розпочав кар’єру в спортивному секторі Ланса. Утім, з керівництвом не було одного бачення справ, тому контракт розірвали. Руа спробував себе в Англії. Місце для француза знайшлося в Уотфорді, де він допомагав Філіппо Джиральді. Але коли клуб вилетів, контракт з Еріком не продовжили.

Керівництво Бреста ризикнуло взяти тренера із зовсім малим досвідом. Утім, вони отримали одразу результат, якого хотіли – збереження в Лізі 1. Пообіцяти Руа, що він отримає підсилення влітку, "пірати" не могли. Їхній бюджет становить близько 48 мільйонів і заманювати до себе зірок вони просто не можуть.

Влітку Брест попрощався з одним із лідерів команди. Франк Онора поїхав підкорювати Бундеслігу за 8 мільйонів євро. Вінгер залишив після себе спадщину у понад 100 матчів, у яких забив 25 голів та віддав 17 асистів. Поповнилась команда лише кількома гравцями, на яких сумарно було витрачено трішки більше, ніж три мільйони. Підписали Махді Камара, Бредлі Локо, Жонаса Мартена і взяли в оренду Біляля Браїмі.

Не маючи ресурсів у міжсезоння, спортивний директор Грегорі Лоренці та Руа все ж створили справжню команду, яка з серпня спроможна конкурувати з усіма іншими. Тренер може покладатися на досвідчених гравців, таких як Кенні Лала, П'єр Ле-Мелу, Ле Дуарон, Муньє або Дель Кастільйо.

Ерік Руа та Жером Ле Дуарон, фото: L'equipe

Прийшовши в команду, Ерік Руа спочатку спробував налагодити атмосферу.

"Важливо було створити зв'язок між моїм штабом і гравцями, щоб вони були зі мною. Після цього хлопці повинні були повірити в те, що я їм говорив. Бо якщо ти добрий і не виграєш матч, це не принесе великої користі. Однією з моїх сильних сторін є адаптація. Ми створювали команду, ми прогресували колективно", – зізнався Руа.

Тренеру вдалося донести свої ідеї до гравців. Тактично Ерік Руа дотримується схеми 4-3-3. Звісно, що він покладається на досвід Ле Дуарона, Ле-Мелу та Лала. Але є ще й молоді гравці калібру Каморі Думбія, який став розкішним джокером для команди в дербі з Лор'яном, де оформив покер. Попри те, що він зіграв у поточному сезоні лише 333 хвилини, в його активі вже є п'ять голів та дві результативні передачі. Ромен Дель Кастільйо – найрезультативніший гравець Бреста з 5+5 за системою гол+пас.

20 YEARS OLD. 4-GOAL NIGHT. KAMORY DOUMBIA. ️‍ pic.twitter.com/HURz0ZsdKG — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) December 20, 2023

Брест ніколи не виділявся тим, щоб нав’язувати свою гру без м’яча. Утім, з Руа "пірати" – одна з найагресивніших команд за пресингом. 8,82 – саме таке значення PPDA у Бреста в поточному сезоні. Випереджає команду Руа лише Реймс, Клермон, Лілль та ПСЖ. Брест використовує змішаний пресинг. Завдяки тому, що "пірати" націлені швидко відібрати м'яч і контролювати гру, середній відсоток володіння у них 53,56% і поступаються вони лише трьом командам. В обороні команда організована, бретонці пропустили тільки 15 голів. Ніцца, яка є за цим показником лідером, має 11 пропущених. Варто зауважити, що допустили "пірати" біля своїх воріт значно більше, утім, Марко Бізо досить впевнено страхує позаду своїх партнерів. У голкіпера 81,8% сейвів (PsxG-GA +4,6).

У середньому за матч Брест робить 465 передач, що відображає повною мірою наміри "піратів": швидко доставити м'яч своїм нападникам і забити. У повітряних дуелях команда Руа мало кому поступається. Стів Муньє виграв 67 м’ячів у повітрі, що є найкращим результатом у всій Лізі 1. Боротьба на другому поверсі обумовлена й тим, що Брест робить довгих передач більше, ніж будь-яка інша команда в чемпіонаті. Загалом у плані агресивності у відборах виділяються Локо, Дель Кастільйо та Ле-Мелу.

У схемі 4-3-3 Бреста, оточеного в півзахисті Уго Магнетті та Махді Камара (чия позиція може перетворитися на щось на кшталт хибної десятки, залежно від матчу), Ле-Мелу фактично займає центральне місце. Велику роль відіграє в результатах "піратів" саме атакувальний півзахисник, який не тільки просуває м'яч, а й зберігає рівновагу всієї команди.

"Ми сильніші в обороні, всі борються один за одного. Тренер дає нам орієнтири, ми довіряємо йому. У півзахисті він поставив Махді Камара і дав більше свободи П'єру Ле-Мелу. Система, яку я вважаю найбільш слушною, – це мати П'єра позаду, розумного гравця, який вміє отримувати м'яч першим, і мати двох гравців поряд з ним, які виконують великий обсяг роботи", – зауважив Ле Дуарон.

Карта прогресивних пасів Ле-Мелу, Opta

З атакою у Бреста теж все гаразд, хоча, звісно, до рівня ПСЖ та Монако їм далеко. "Пірати" загалом забили 27 голів при хG 29,4, тобто забивають майже все, що створюють. Утім, Ерік Руа постійно намагається тримати в тонусі своїх гравців, щоб не давати їм можливості розслабитися. Наставник Бреста вважає, що з талановитими гравцями варто бути жорстким, інакше вони загаснуть.

Поки методи Еріка Руа працюють і приносять плоди. Є всі шанси, що Брест або повторить досягнення свого найкращого сезону у найвищому дивізіоні Франції, або ж перевершить його. Хоч наставник бретонців не любить, коли його команду називають "сенсацією", саме зараз вона є такою. Бо ніхто хто вірив, що після чудесного порятунку від вильоту, команда без суттєвих трансферів зможе видертися настільки високо.

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