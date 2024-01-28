Франція, 19 тур

Ніцца – Метц – 1:0

Гол: Гессан, 76 (п)

Марсель – Монако – 2:2

Голи: Обамеянг, 38, Балерді, 50 – Бен Йєддер, 7, Акліуш, 45+3

Вилучення: Маріпан, 11, Закарія, 86 (обидва – Монако)

Ніцца, яка на початку сезону вела рівну боротьбу за лідерство з ПСЖ, тепер трохи відстає від парижан. Сьогодні відрив міг іще збільшитися. "Орлята" лише завдяки пенальті змогли обіграти Метц. Для борця за виживання це шоста поразка поспіль.

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У центральному матчі туру Марсель не зміг обіграти Монако. Провансальці від 11-ї хвилини грали у більшості, наприкінці матчу арбітри вилучили ще одного гравця монегасків. Однак підопічні Дженнаро Гаттузо змогли здобути лише нічию, двічі їм доводилося відіграватися. Слід зауважити, що суперник Шахтаря в ЛЄ не виграє вже три тури.