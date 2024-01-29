Лига 1, 19 тур

Монпелье – Лилль – 0:0

Клермон – Страсбург – 1:1

Голы : Нишолсон, 52 – Саи, 34

Лорьян – Гавр – 3:3

Голы: Луза, 33, Кари, 51, Бамба, 90+2 – Сабби, 15 (пен), Айю, 85, 90+4

Реймс – Нант – 0:0

Тулуза – Ланс – 0:2

Голы: Коста, 42, Диуф, 55

ПСЖ – Брест – 2:2

Голы: Асенсио, 38, Коло-Муани, 45 – Камара, 55, Лаже, 80

Удаление: Барколя, 90+4

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Лорьян с Гавром устроили спектакль, который держал в напряжении до последних секунд. В компенсированное время команды смогли забить два гола, а в итоге встреча закончилась вничью 3:3.

Ланс приближается к зоне еврокубков. Команда Франка Еса одержала важную победу над Тулузой.

В заключительном матче лидер турнирной таблицы ПСЖ встречался с сенсацией чемпионата - Брестом. Подопечные Луиса Энрика оформили комфортный счет 2:0, но не смогли его удержать. Сначала Камара отыграл один мяч, а затем красиво пяткой Лаже шокировал Доннарумму. На последних минутах матча удаление получил звездный новичок парижан Брэдли Барколя, заработав вторую желтую. В итоге ПСЖ и Брест сыграли вничью.

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