Поплічник Путіна Роман Абрамович потрапив у санкційний список, тому нормальне функціонування для Челсі наразі неможливе. Одна із заборон поширюється на продаж квитків (не стосується абонементів). Відтак, уболівальники "синіх" не можуть підтримувати свою команду на виїзді. На тлі цього Челсі намагався умовити Мідлсбро зіграти чвертьфінал Кубка Англії без глядачів.

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"Ми ознайомилися з проханням Челсі про проведення суботнього матчу шостого раунду Кубка Англії при порожніх трибунах і вважаємо їхню пропозицію дивною і такою, що не має жодних підстав. Усі зацікавлені сторони добре обізнані про причини, через які Челсі зазнав санкцій, і про те, що це жодним чином не стосується Мідлсбро.

Припускати, що Мідлсбро і наші вболівальники повинні бути покарані не тільки вкрай несправедливо, а й необґрунтовано. Враховуючи причини цих санкцій, прагнення Челсі посилатися на спортивну "чесність" як причину для гри за зачиненими дверима здається найвищим ступенем іронії. Наразі ми очікуємо офіційного повідомлення від FA про наступні кроки, але будьте впевнені, що Мідлсбро буде рішуче протистояти діям Челсі", – йдеться у заяві клубу.

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