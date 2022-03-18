Йоркширцы на своем официальном сайте пообещали пожертвовать свою долю доходов от продажи билетов в матче шестого раунда Кубка Англии Эмирейтс против Челси на гуманитарную помощь в Украине.

Челси – Реал: Тухель боится остаться без фанатов, наказываемых за поддержку Абрамовича

Мидлсбро стал одной из главных сенсаций турнира, выбив Манчестер Юнайтед. Теперь команда Криса Уайлдера попытается ошеломить Челси перед родными трибунами. Интересно, что лондонцы хотели проводить матч за закрытыми дверями, поскольку из-за санкций их фанатам не разрешают посещать гостевые поединки. Впрочем, Мидлсбро жестко отказался идти навстречу расплачивающемуся за действия Романа Абрамовича клубу.

Украинские фанаты смогут поболеть за Боро 19 марта, начало матча против Челси в 19:15.

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