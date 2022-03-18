Наставник Челсі Томас Тухель поділився враженнями від виходу на Реал у 1/4 фіналу ЛЧ. Німець занепокоєний, що фанатів не пустять на трибуни.

"Це міцний суперник. Найважчим завданням буде зіграти матч-відповідь на Бернабеу з глядачами. Це великий виклик, а також велике хвилювання навколо цього матчу. Ми знаємо, що це буде важким випробуванням.

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Байдуже, що ми уникнули інші англійські команди. Зрештою, це європейський турнір, і завжди приємно грати з європейськими командами, а не з англійськими на даному етапі. З ними ви і так часто перетинаєтесь на внутрішній арені.

Відсутність вболівальників буде серйозним недоліком. Ця гра для глядачів, які можуть мати великий вплив. Сподіваюся, ми знайдемо рішення. Усі у клубі та керівництві боротимуться за шанс. Я не впевнений, наскільки велика ймовірність. Ці матчі, як і будь-які – для глядачів. Все зовсім по-іншому, коли на стадіоні великий натовп", – цитує Тухеля сайт Челсі.

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