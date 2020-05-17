Семеду готовий перейти в Ювентус – він може стати частиною трансферу П'яніча

Захисник Барселони Нелсон Семеду близький до переходу в Ювентус.

Ювентус та Барселона продовжують перемовини щодо трансферу Міралема П'яніча. Частиною угоди мав стати Артур, але бразилець навідріз відмовився покидати Іспанію. А от його одноклубник Нелсон Семеду виявився не таким категоричним – португалець готовий продовжити кар'єру в Ювентусі, повідомляє Mundo Deportivo.

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Захисник відчуває, що на нього не надто розраховують, тому не проти змінити клуб. Барселона вже веде перемовини з Ювентусом та Жорже Мендешем – агентом португальця. "Блаугранас" сподіваються включити Семеду в угоду щодо трансферу П'яніча – в такому разі боснієць обійдеться Барселоні значно дешевше.

Нещодавно повідомлялося, що у послугах 26-річного захисника збірної Португалії зацікавлений Манчестер Сіті. Семеду приєднався до каталонців у 2017 році з Бенфіки за 35 млн євро. В поточному сезоні зіграв 29 матчів та віддав 5 асистів.

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