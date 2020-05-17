Як Барселона обіграла Арсенал у фіналі Ліги чемпіонів – Мессі виграв перший єврокубок, а легендарний швед став героєм

17 травня 2006 року відбувся один із найкращих фіналів Ліги чемпіонів – Барселона на Стад де Франс здолала Арсенал (2:1).

"Каноніри" ще в першому таймі залишилися в меншості після вилучення Єнса Леманна за фол останньої надії. Втім, навіть у меншості Арсенал вийшов вперед – Сол Кемпбелл вразив ворота Барселони після подачі зі штрафного.

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Наприкінці матчу підопічні Франка Райкарда зуміли схилити шальки терезів на свою користь. Героєм зустрічі став знаменитий швед Хенрік Ларссон, який вийшов на заміну. Спочатку він класно асистував Самюелю Ето'О, а згодом віддав передачу на Беллетті, який ударом з гострого кута прошив Альмунію. 2:1 – Барса вдруге у своїй історії виграла ЛЧ.

До слова, та перемога в Лізі чемпіонів стала першою для Ліонеля Мессі. Щоправда, аргентинець не брав участі у фіналі через травму.

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