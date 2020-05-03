Від Роналду до Мессі – Барселона знайшла ідеальне підсилення, яке втратила кілька років тому

Барселона веде перемовини з Ювентусом щодо підписання Міралема П'яніча, який міг стати гравцем "блаугранас" ще у 2016 році.

Півзахисник Ювентуса Міралем П'яніч може продовжити кар'єру в Барселоні. "Синьо-гранатові" ведуть перемовини з керівництвом "Старої синьйори" щодо трансферу 30-річного лідера збірної Боснії та Герцеговини. Частиною угоди може стати Артур Мело – каталонці не проти пожертвувати 24-річним бразильцем, хоча той постійно заявляє про намір залишитися на Камп Ноу. Наставник Ювентуса Мауріціо Саррі готовий обміняти П'яніча на Артура, адже вважає якості бразильця кращими для свого бачення гри.

Вірусна Барса: сенсаційна заміна для тер Штегена, повернення блудних синів, "французький порятунок"

Сам Міралем начебто не проти перебратися до лав Барселони, адже для боснійця це може бути чи не останній шанс стати гравцем "синьо-гранатових" та пограти поруч з Ліонелем Мессі. Саме зараз для іспанського клубу настав ідеальний момент для трансферу, позаяк півзахисник Ювентуса при Мауріціо Саррі втратив статус недоторканного. "Останній потяг П'яніча" – саме з таким заголовком провідне іспанське видання AS подало новину про інтерес каталонців до центрхава Ювентуса. Журналісти видання вважають П'яніча мало не ідеальним гравцем для Барселони, який повинен без особливих проблем вписатися у командну структуру "кулес". Цього року боснійцю виповниться вже 31, але він ще здатен видати кілька сезонів на топ-рівні.

Солідарна з колегами і Marca, журналісти якої вважають П'яніча виконавцем екстра-класу. Видання зазначає, що тренерський штаб Барселони в захваті від якостей П'яніча, який відмінно грає обома ногами та тривалий час виступає на високому рівні. У випадку переходу до лав Барси боснієць сформував би трикутник у центрі поля разом із Серхіо Бускетсом та Френкі де Йонгом. Артуро Відаль та Іван Ракітіч, найімовірніше, покинуть клуб, а Артур, який наразі налаштований залишитися, отримає максимум статус гравця ротації. На думку Marca, Міралем здатен виконувати ширший діапазон дій, ніж будь-який чинний півзахисник команди Кіке Сетьєна.

Ще в Ромі хавбек збірної Боснії виділявся своїм баченням поля та диспетчерськими здібностями. Вже у дебютному сезоні в Італії П'яніч забив 3 голи та віддав 9 асистів, а з часом став справжнім лідером "джалороссі", після чого пішов на підвищення – влітку 2016-го Ювентус виклав за нього 32 млн євро. З того часу саме боснієць є одним із провідних гравців "б'янконері", при цьому практично не отримує травм – зокрема, і ця його якість привернула увагу Барселони. За 9 років в Італії Міралем ніколи не затримувався у лазареті довше, ніж на місяць, а в Ювентусі взагалі пропускав максимум 2 поєдинки поспіль.

Ще одна чеснота П'яніча – вміння розкішно виконувати стандарти, зокрема, штрафні удари. Наразі в Барселоні це право належить Лео Мессі, але незабаром аргентинцю виповниться вже 33 – здоров'я не безмежне, а лідер "блаугранас" періодично потрапляє в лазарет.

Цікаво, що якраз у 2016-му П'яніч був дуже близьким до переходу в Барсу – Луїс Енріке, який працював з боснійцем у Ромі, хотів підписати свого колишнього підопічного до лав "синьо-гранатових". Втім, тоді трансфер зірвався, а замість Міралема каталонці підписали Андре Гомеша. Підсумок знають усі – трансфер португальця став одним із найпровальніших в історії Барселони, а сам П'яніч змінив Рим на Турин. Останні майже 2 роки боснієць провів у одній команді з Кріштіану Роналду, а тепер може отримати шанс пограти з іншим титаном футболу – Ліонелем Мессі. Звісно, якщо клуби зуміють досягти згоди щодо умов трансферу – наразі до цього далеко, адже перемовини лише стартували.

До слова, контракт півзахисника з Ювентусом розрахований до 2023 року. У поточному сезоні П'яніч провів 32 матчі за "Стару синьйору" в усіх турнірах, відзначившись 3 голами та 4 рази асистувавши партнерам.

Від Люксембургу до "одного з найкращих футболістів світу": Міралем П'яніч міг стати заміною Модріча і отримав круте прізвисько