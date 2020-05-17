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Семеду готов перейти в Ювентус – он может стать частью трансфера Пьянича

13:27 53 Читати українською
Семеду готов перейти в Ювентус – он может стать частью трансфера Пьянича
Нелсон Семеду / ФК Барселона

Защитник Барселоны Нелсон Семеду близок к переходу в Ювентус.

Ювентус и Барселона продолжают переговоры по трансферу Миралема Пьянича. Частью сделки должен был стать Артур, но бразилец наотрез отказался покидать Испанию. А вот его одноклубник Нелсон Семеду оказался не таким категоричным – португалец готов продолжить карьеру в Ювентусе, сообщает Mundo Deportivo.

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Защитник чувствует, что на него не слишком рассчитывают, поэтому не против сменить клуб. Барселона уже ведет переговоры с Ювентусом и Жорже Мендешем – агентом португальца. "Блаугранас" надеются включить Семеду в соглашение по трансферу Пьянича – в таком случае босниец обойдется Барселоне значительно дешевле.

Недавно сообщалось, что в услугах 26-летнего защитника сборной Португалии заинтересован Манчестер Сити. Семеду присоединился к каталонцам в 2017 году из Бенфики за 35 млн евро. В текущем сезоне сыграл 29 матчей и отдал 5 ассистов.

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