Селюк прокоментував підписання контракту Беніто з київським Динамо

Скандально відомий агент Дмитро Селюк вірить що його підопічний – вінгер Беніто – підніметься з Динамо на новий рівень.

"Радий за Беніто. Нарешті він вже добрався, пройшов медогляд і став повноцінним гравцем Динамо Київ. Упевнений, гравець збірної Нігерії принесе чималу користь клубу, а клуб з чудовими тренерами допоможе йому вийти на новий рівень у своєму розвитку і досягненні високих результатів і трофеїв", – написав Селюк на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

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Нагадаємо, вчора, 7 лютого, Динамо підтвердило перехід нігерійця Олабірана Блессінга Муїви (Беніто) – 21-річний вінгер підписав контракт з киянами до червня 2023-го. За столичну команду футболіст гратиме під 77-м номером. Динамо повідомляло про його перехід ще раніше, але Беніто приєднався до киян лише зараз через бюрократичні процедури (оформлення візи в Україну).

Останнім клубом нігерійця був російський Тамбов. Також Беніто встиг пограти за Саксан (Молдова), Локомотив Ташкент (Узбекистан), Луч (Білорусь).

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