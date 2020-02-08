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Селюк прокоментував підписання контракту Беніто з київським Динамо

11:42 182 Читать на русском
Селюк прокоментував підписання контракту Беніто з київським Динамо
Беніто / Фото з відкритих джерел

Скандально відомий агент Дмитро Селюк вірить що його підопічний – вінгер Беніто – підніметься з Динамо на новий рівень.

"Радий за Беніто. Нарешті він вже добрався, пройшов медогляд і став повноцінним гравцем Динамо Київ. Упевнений, гравець збірної Нігерії принесе чималу користь клубу, а клуб з чудовими тренерами допоможе йому вийти на новий рівень у своєму розвитку і досягненні високих результатів і трофеїв", – написав Селюк на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

"Знаю, що за Динамо грав Шевченко", – Беніто прокоментував переїзд в Україну і назвав свою оптимальну позицію на полі

Нагадаємо, вчора, 7 лютого, Динамо підтвердило перехід нігерійця Олабірана Блессінга Муїви (Беніто) – 21-річний вінгер підписав контракт з киянами до червня 2023-го. За столичну команду футболіст гратиме під 77-м номером. Динамо повідомляло про його перехід ще раніше, але Беніто приєднався до киян лише зараз через бюрократичні процедури (оформлення візи в Україну).

Останнім клубом нігерійця був російський Тамбов. Також Беніто встиг пограти за Саксан (Молдова), Локомотив Ташкент (Узбекистан), Луч (Білорусь).

Динамо, Селюк і його клієнти: що не так із двома новачками киян?

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Теги
Дмитро Селюк Олабіран Муїва (Беніто) Олабіран Муїва (Беніто) Динамо Динамо
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