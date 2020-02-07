"Знаю, що за Динамо грав Шевченко", – Беніто прокоментував переїзд в Україну і назвав свою оптимальну позицію на полі

Нігерієць Беніто, який сьогодні підписав контракт з київським Динамо, задоволений переходом до лав віце-чемпіона України.

Нагадаємо, контракт з 21-річним нігерійцем розрахований до завершення сезону 2022/23. Він приєднався до Динамо на правах вільного агента, а останнім його клубом був російський Тамбов.

Динамо офіційно оголосило про перехід Беніто

"Я дуже радий бути тут, це хороша країна, місто та клуб. Я багато чув про Динамо, тож щасливий підписати контракт із цією командою та стати частиною динамівської сім’ї. Я слідкував за іграми Динамо у єврокубках – Лізі чемпіонів і Лізі Європи. Мені подобається гра киян, це сильна команда.

Знаю, що за Динамо раніше виступав Андрій Шевченко. Також тут грали деякі з моїх друзів, а ось футболістів нинішнього складу киян поки не зможу назвати, із ними мені ще належить познайомитися. Завтра я зможу вилетіти на збір до Туреччини, після того, як владнаються справи з моєю візою.

Моя улюблена позиція на полі? Найкраще я почуваюся на правому фланзі, тому що я лівоногий футболіст і легко можу застосувати дриблінг, зміститися і пробити справа. Думаю, виступи в пострадянських країнах допоможуть мені. Я грав у російськомовних країнах, тому адаптація має пройти для мене швидше. Я не дуже добре розмовляю російською, але розумію мову та можу спілкуватися на побутовому рівні. Гадаю, це допоможе легше влитися у колектив.

Можу сказати зі свого боку, що викладатимуся повністю, щоб допомогти команді перемагати в кожному матчі та посісти гідну позицію за підсумками сезону. Також я знаю, що Динамо продовжує боротися за Кубок України, тому хочу запевнити вболівальників, що зроблю все можливе, щоб посилити команду", – розповів Беніто офіційному сайту Динамо.

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