Динамо офіційно підтвердило погодження контракту з Беніто

Нігерійський вінгер Олабіран Блессінг Муїва, більш відомий як Беніто, погодив умови угоди з київським Динамо.

Динамо офіційно підтвердило домовленість з Олабіраном Муївою. 21-річний нігерієць, про перехід якого стало відомо сьогодні, укладе контракт на 3,5 роки, інформує офіційний сайт київського клубу.

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Вінгеру залишилося лише пройти медобстеження, яке заплановане на 10 січня. Тоді ж угода буде оформлена офіційно. Раніше Беніто виступав за Саксан (Молдова), Локомотив Ташкент (Узбекистан), Луч Мінськ (Білорусь) і Тамбов (Росія). Має досвід виступів за Нігерію U-23, кольори якої захищав на КАН-2019.

Основна позиція Беніто – фланговий гравець атаки. Має досвід ігор на обох флангах, а також на позиції центрального форварда. Transfermarkt оцінює гравця у 250 тисяч євро.

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