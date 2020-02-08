Селюк прокомментировал подписание контракта Бенито с киевским Динамо

Скандально известный агент Дмитрий Селюк верит что его подопечный – Бенито – поднимется с Динамо на новый уровень.

"Рад за Бенито. Наконец он уже добрался, прошел медосмотр и является полноценным игроком Динамо Киев. Уверен, игрок сборной Нигерии принесет немалую пользу клубу, а клуб с отличными тренерами поможет ему выйти на новый уровень в своем развитии и достижении больших результатов и трофеев" , – написал Селюк на своей странице в социальной сети Твиттер.

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Напомним, вчера, 7 февраля, Динамо подтвердило переход нигерийца Олабирана Блессинга Муивы (Бенито) – 21-летний вингер подписал контракт с киевлянами до июня 2023-го. За столичную команду футболист будет играть под 77-м номером. Динамо сообщало о его переходе еще раньше, но Бенито присоединился к киевлянам лишь сейчас из-за бюрократических процедур (оформление визы в Украину).

Последним клубом нигерийца был Тамбов (Россия). Также Бенито успел поиграть за Саксан (Молдова), Локомотив Ташкент (Узбекистан), Луч (Беларусь).

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