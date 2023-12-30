Селтік переміг Рейнджерс у матчі 21-го туру чемпіонату Шотландії. Читайте звіт про головне дербі Шотландії на "Футбол 24".

Чемпіонат Шотландії 2023/24, 21-й тур

Селтік – Рейнджерс – 2:1

Голи: Бернарду, 25, Фурухасі, 47 – Таверньє, 88

Вилучення: Балогун, 71 (Рейнджерс)

Селтік здобув перемогу в Олд Фірм дербі, перегравши Рейнджерс. "Кельти" були активніші у першому таймі та повели в рахунку на 25-й хвилині – після розіграшу кутового Бернарду ударом з лету розстріляв ворота Батленда.

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На старті другого тайму Фурахасі подвоїв перевагу Селтіка – японцю вдався шикарний удар у верхній кут. Рейнджерс залишився в меншості на 71 хвилині – Балогун ціною фолу зірвав вихід віч-на-віч з воротарем. Таверньє шикарним голом зі штрафного скоротив відставання, але Селтік втримав перемогу.

Таким чином, Селтік набрав 51 пункт та збільшив відрив від другого Рейнджерс, в активі якого 43 очки.

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