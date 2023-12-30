Селтик победил Рейнджерс в матче 21-го тура чемпионата Шотландии. Читайте отчет о главном дерби Шотландии на "Футбол 24".

Чемпионат Шотландии 2023/24, 21-й тур

Селтик – Рейнджерс – 2:1

Голы: Бернарду, 25, Фурухаси, 47 – Тавернье, 88

Удаления: Балогун, 71 (Рейнджерс)

Селтик одержал победу в Олд Фирм дерби, переиграв Рейнджерс. "Кельты" были активнее в первом тайме и повели в счете на 25-й минуте – после розыгрыша углового Бернарду ударом с лета расстрелял ворота Батленда.

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На старте второго тайма Фурахаси удвоил преимущество Селтика – японцу удался шикарный удар в верхний угол. Рейнджерс остался в меньшинстве на 71 минуте – Балогун ценой фола сорвал выход один на один с вратарем. Тавернье шикарным голом со штрафного сократил отставание, но Селтик удержал победу.

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