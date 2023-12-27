У середу, 27 грудня, Рейнджерс мав прийняти на своєму полі Росс Каунті в рамках матчу 20-го туру чемпіонату Шотландії. Однак зустріч довелося перенести, оскільки гостьова команда не змогла дістатися до місця проведення зустрічі через снігопад.

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"Не дивлячись на те, що ігрове поле стадіону Айброкс перебуває в хорошому стані й готове до проведення матчу, несприятливі погодні умови на трасі A9 призвели до того, що гості не змогли дістатися Глазго", – йдеться в офіційній заяві клубу.

Нова дата проведення матчу буде оголошена пізніше.

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