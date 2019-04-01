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Селтік привітав Шведа з нагородою найкращому гравцю місяця в УПЛ

20:45 458 Читать на русском
Селтік привітав Шведа з нагородою найкращому гравцю місяця в УПЛ
Мар'ян Швед / фото: УПЛ

Успіхи півзахисника Карпат Мар'яна Шведа не залишилися непоміченими його майбутнім клубом.

Шотландський Селтік привітав вінгера Карпат Мар'яна Шведа з перемогою в голосуванні за найкращого гравця місяця в УПЛ. Відповідне повідомлення опублікувала прес-служба клубу.

Швед став найкращим гравцем УПЛ за підсумками місяця

Нагадаємо, Швед в січні підписав конракт із Селтіком, але до кінця поточного сезону виступатиме за Карпати на правах оренди.

Селтік після 31 зіграного туру очолює турнірну таблицю шотландської Прем'єр-ліги, випереджаючи Рейнджерс, який посідає друге місце, на 13 очок.

Селтік здолав Рейнджерс у Дербі Старої Фірми – екс-трансферна ціль Динамо був вилучений у першому таймі

Теги
Мар'ян Швед Мар'ян Швед Карпати Карпати Селтік Селтік Найкращий гравець місяця в УПЛ
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