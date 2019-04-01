toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Селтик поздравил Шведа с наградой лучшему игроку месяца в УПЛ

20:45 53 Читати українською
Селтик поздравил Шведа с наградой лучшему игроку месяца в УПЛ
Марьян Швед / фото: УПЛ

Успехи полузащитника Карпат Марьяна Шведа не остались незамеченными его будущим клубом.

Шотландский Селтик поздравил вингера Карпат Марьяна Шведа с победой в голосовании за лучшего игрока месяца в УПЛ. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба клуба.

Швед стал лучшим игроком УПЛ по итогам месяца

Напомним, Швед в январе подписал конракт с Селтиком, но до конца текущего сезона будет выступать за Карпаты на правах аренды.

Селтик после 31 сыгранного тура возглавляет турнирную таблицу шотландской Премьер-лиги, опережая Рейнджерс, который занимает второе место, на 13 очков.

Селтик одолел Рейнджерс в Дерби Старой Фирмы – экс-трансферная цель Динамо был удален в первом тайме

Теги
Марьян Швед Марьян Швед Карпаты Карпаты Селтик Селтик Лучший игрок месяца в УПЛ
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
18
мин
Арсенал
22:00
Ньюкасл
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук