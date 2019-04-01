Селтик поздравил Шведа с наградой лучшему игроку месяца в УПЛ

Успехи полузащитника Карпат Марьяна Шведа не остались незамеченными его будущим клубом.

Шотландский Селтик поздравил вингера Карпат Марьяна Шведа с победой в голосовании за лучшего игрока месяца в УПЛ. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба клуба.

Швед стал лучшим игроком УПЛ по итогам месяца

Напомним, Швед в январе подписал конракт с Селтиком, но до конца текущего сезона будет выступать за Карпаты на правах аренды.

Селтик после 31 сыгранного тура возглавляет турнирную таблицу шотландской Премьер-лиги, опережая Рейнджерс, который занимает второе место, на 13 очков.

Селтик одолел Рейнджерс в Дерби Старой Фирмы – экс-трансферная цель Динамо был удален в первом тайме