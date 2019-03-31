Селтік здолав Рейнджерс у Дербі Старої Фірми – екс-трансферна ціль Динамо був вилучений у першому таймі

Селтік вирвав перемогу над Рейнджерс у головному дербі Шотландії. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Шотландія, Прем'єр-ліга, 31-й тур

Селтік – Рейнджерс – 2:1

Голи: Едуар, 27, Форрест, 86 – Кент, 62

Вилучення: Морелос, 31 (Р)

Зі старту поєдинку ініціативу захопили гравці Селтіка. Підопічні Ніла Леннона тримали в постійній напрузі оборону Джерс, а хлопці Стівена Джеррарда навіть не думали про атакувальні дії. Гол у ворота гостей видавався лише питанням часу, тому гольовий випад на 27-й хвилині не став сенсацією: Одсон Едуар втік в контратаку, хитнув оборонця на вході до штрафного майданчика та класно відправив м'яч над Макгрегором – 1:0!

Ще гіршими справи Рейнджерс стали через 4 хвилини. Капітан "кельтів" Скот Браун спровокував на відмашку Альфредо Морелоса, яким активно цікавилось київське Динамо, й "світло-сині" опинилися у меншості. Епізод, попри хвилиний спалах пристрастей, заспокоїв гру – Селтік вже не так активно "ліз" вперед, а гості намагалися прийти до тями для гри без номінального форварда.

У другій половині гри ситуація не надто змінилась, та Рейнджерс таки дочекався свого шансу. На 62-й хвилині Раян Кент скористався неузгодженістю Бояти та Лустіга й зумів зрівняти рахунок – 1:1. Трибуни погнали Селтік вперед, вимагаючи "крові" найзаклятішого опонента, який ще й грав у меншості.

Зрештою, "кельти" дотиснули Джерс під завісу поєдинку. Едуар класно розібрався в штрафному суперника й віддав ювелірний пас на Форреста, а Джеймсу залишилося лише технічно відправити м'яч у кут воріт – 2:1. Рейнджерс спробував піти на штурм воріт господарів, але запалу команді Джеррарда вистачило лише на штовханину після фінального свистка.

Перемога в принциповому матчі дозволила Селтіку збільшити відрив від Рейнджерс на горі турнірної таблиці. Тепер у "кельтів" 73 очки, а в "світло-синіх" – 60. До кінця регулярної першості залишилось лише 2 тури.