Швед став найкращим гравцем УПЛ за підсумками місяця

Вінгер Карпат Мар'ян Швед переміг у голосуванні за звання найкращого футболіста української Прем'єр-ліги за підсумками місяця.

У голосуванні, яке відбувалося на офіційному сайті УПЛ, взяло участь близько 3 300 прихильників футболу.

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За його результатами найкращим гравцем у березні став Мар'ян Швед з Карпат, який набрав 41% голосів вболівальників, другим фінішував Віктор Циганков з Динамо (35% голосів), а третім став капітан Шахтаря Тайсон (11%), повідомляє прес-служба УПЛ.

Нагадаємо, що контракт Шведа належить Селтіку, який придбав його взимку поточного року, а у Карпатах українець грає на правах оренди. Влітку термін орендної угоди закінчиться і Мар'ян поїде захищати кольори "кельтів".

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