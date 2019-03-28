toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ ЖУНІОР МОРАЄС ЗБІРНА УКРАЇНИ

Швед став найкращим гравцем УПЛ за підсумками місяця

17:46 184 Читать на русском
Швед став найкращим гравцем УПЛ за підсумками місяця
Мар'ян Швед / фото: ФК Карпати

Вінгер Карпат Мар'ян Швед переміг у голосуванні за звання найкращого футболіста української Прем'єр-ліги за підсумками місяця.

У голосуванні, яке відбувалося на офіційному сайті УПЛ, взяло участь близько 3 300 прихильників футболу.

Ворскла оголосила про призначення Косовського на тренерський місток команди

За його результатами найкращим гравцем у березні став Мар'ян Швед з Карпат, який набрав 41% голосів вболівальників, другим фінішував Віктор Циганков з Динамо (35% голосів), а третім став капітан Шахтаря Тайсон (11%), повідомляє прес-служба УПЛ.

Нагадаємо, що контракт Шведа належить Селтіку, який придбав його взимку поточного року, а у Карпатах українець грає на правах оренди. Влітку термін орендної угоди закінчиться і Мар'ян поїде захищати кольори "кельтів".

"Після гри уболівальники нам відверто поспівчували". Мар’ян Швед – про Львівське дербі, Селтік і перемогу над Динамо

Теги
Тайсон Тайсон Віктор Циганков Віктор Циганков Мар'ян Швед Мар'ян Швед Карпати Карпати УПЛ Найкращий гравець місяця в УПЛ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
1
год
:
48
хв
К'єво
21:30
Кальярі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук