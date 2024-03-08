22-річний Абада приєднався до Шарлотт із МЛС, інформує офіційний сайт американського клубу. Повідомляється, що ізраїльтянин підписав контракт до 2026 року з опціоном на 2027 рік.

Ізраїльтянин має намір розірвати контракт із учасником ЛЧ – фанати команди висловлюють підтримку Палестині

За два з половиною роки, проведених у Шотландії за "кельтів", Абада забив 51 гол у 112 матчах. Він допоміг виграти Селтіку требл у 2023 році, але після терористичних атак ХАМАС на мирний Ізраїль посварився з фанатами клубу. Як відомо, вболівальники "зелено-білих" підтримують у цьому конфлікті Палестину.

Взимку 2021 року Ліеля хотіло підписати київське Динамо, проте переговори так і не увінчалися успіхом.

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