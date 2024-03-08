22-летний Абада присоединился к Шарлотт из МЛС, информирует официальный сайт американского клуба. Сообщается, что израильтянин подписал контракт до 2026 года с опционом на 2027 год.

Израильтянин намерен расторгнуть контракт с участником ЛЧ – фанаты команды выражают поддержку Палестине

За два с половиной года, проведенных в Шотландии за "кельтов", Абада забил 51 гол в 112 матчах. Он помог выиграть Селтику требл в 2023 году, но после террористических атак ХАМАС на мирный Израиль разругался с фанатами клуба. Как известно, болельщики "зелёно-белых" поддерживают в этом конфликте Палестину.

Зимой 2021 года Лиэля хотело подписать киевское Динамо, но переговоры так и не увенчались успехом.

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