"Життя євреїв не важливі"

"Майже всі американські спортивні асоціації та команди висловили свою беззастережну підтримку Ізраїлю з моменту початку війни в секторі Газа. До них приєдналися [баскетбольні] Євроліга і Єврокубок, які вирішили висловити солідарність із народом Ізраїлю хвилиною мовчання в майбутніх матчах. Але у футболі продовжують залишатися два великих органи – ФІФА та УЄФА – які поки ніяк не спромоглися відреагувати.

Терористи ХАМАС вбили онуку екс-тренера збірної Ізраїлю

Високопоставлені британські журналісти розкритикували їх за це. Роб Харріс зі Sky Sports наголосив, що у своїй заяві УЄФА згадав про перенесення ігор збірної Ізраїлю у зв'язку з "ситуацією з безпекою". При цьому організація повністю проігнорувала сотні смертей унаслідок терористичних операцій ХАМАС. УЄФА не висловив співчуття сім'ям постраждалих і не згадав про горе країни, яка не тільки є членом організації, а й щойно була обрана для проведення чемпіонату Європи серед юнаків до 19 років у 2027 році.

"Після землетрусу минулого місяця в Марокко – країні, що не входить в організацію, УЄФА знадобилося всього кілька годин, щоб опублікувати заяву. У 2016 році, після теракту в Ніцці, до Франції дуже швидко були відправлені співчуття. Вторгнення Росії в Україну 2022 року було зустрінуте твердою позицією УЄФА і ФІФА, які засудили війну і заявили, що "весь футбол єдиний і висловлює солідарність із жертвами в Україні". Джанні Інфантіно був помічений на Гран-прі Катару, святі Кріштіану Роналду і піднесенні квітів жертвам землетрусу в Афганістані цими вихідними. Але ФІФА ще не відреагувала на загибель людей на Близькому Сході. Це показує ставлення футболу до звірств", – заявив Гарріс.

Єврейський кореспондент британської The Guardian Джейкоб Стейнберг також виступив проти ігнорування катастрофи: "Все ще чекаю, коли футбольна сім'я визнає звірства, які відбуваються в Ізраїлі. Мабуть, життя євреїв не важливі", – зазначив він".

"Чому футбольний світ мовчить про вторгнення в Ізраїль?"

"Попри те, що значна частина спортивного світу висловлює широку підтримку Ізраїлю на тлі війни з терористичною організацією ХАМАС, є асоціації та групи людей, які воліють зберігати мовчання. Репортер британського видання The Telegraph Олівер Браун у своїй колонці розмірковує про мовчання FA на тлі подій в Ізраїлі.

"Чому футбол мовчить про вторгнення в Ізраїль? Футбольний світ рідко потрібно переконувати проявити співчуття перед обличчям невимовної трагедії – чи то жертви землетрусу, чи то рухи за справедливість проти расизму, чи то права ЛГБТ. То чому ж досі немає жодних ознак того, що англійська футбольна Асоціація робить щось, щоб хоч якось згадати про ці події на Близькому Сході? Так, до нас доходили чутки про те, що "веселка" над стадіоном Вемблі може засяяти кольорами ізраїльського прапора в матчі між Англією та Австралією в п'ятницю в рамках контрольної зустрічі, але поки що це єдина реакція на безпрецедентний злочин. ХАМАС не отримав жодного засудження. Ані жесту, ані стрічки на руці, ані слова", – підсумував Браун".

"Голова в пісок: ФІФА чотири дні мовчить про різанину в Ізраїлі"

"Ганьба! У той час як НБА, Євроліга і НФЛ підтримали Ізраїль, з боку організації, яка проявляла солідарність з Україною, не було жодних заяв про те, що відбувається в Ізраїлі. На додачу до мовчання ФІФА ми отримали лаконічне послання від УЄФА, який також уникнув засудження і критики агресора. Єдина заява УЄФА з цього приводу була написана в холодній манері: "У світлі нещодавніх інцидентів із безпекою в Ізраїлі УЄФА ухвалив рішення відкласти всі заплановані в країні матчі, для яких буде призначено нові дати. УЄФА продовжить вивчати ситуацію і залишатиметься на зв'язку з футбольною федерацією для ухвалення рішень щодо змін дат".

Суха заява була написана без будь-яких згадок або засудження різанини в Ізраїлі. Тільки порівняйте цю заяву із заявою ФІФА на адресу України в лютому 2022 року: "ФІФА засуджує застосування Росією сили проти України. Насильство ніколи не є рішенням, і ФІФА закликає всі сторони до мирних переговорів".

З моменту агресії бойовиків ХАМАС минуло чотири дні, а ФІФА та УЄФА мовчать. Футболіста і тренера було вбито, але жодної реакції на це не було. Де футбольна сім'я?

Футбольна федерація Ізраїлю продовжує працювати над тим, щоб відкласти гру проти збірної Косова, проте поведінка організаторів світового футболу в ЗМІ, безумовно, викликає питання про їхнє ставлення до нашої країни".

Легіонери виїхали за кордон – матч Зорі опиниться в центрі уваги

"Ізраїль і його спорт переживають непростий час. Війна, що почалася, призвела до чималої кількості змін у розкладі різних команд, і тепер настав час у цьому розібратися.

Маккабі (Тель-Авів) у найближчі 48 годин отримає повідомлення від УЄФА про майбутній розклад у Лізі конференцій. Якщо буде ухвалено рішення не переносити матч проти Зорі 26 жовтня, то команди просто обміняються домашніми матчами: першу домашню зустріч Зоря зіграє в Любліні, матч-відповідь – на полі Маккабі. Поки що команда чекає на розвиток подій у цьому питанні і, отже, буде підганяти під новий графік свій план тренувань. Не виключено, що наступного тижня через війну Маккабі вирушить у тренувальний табір за кордон.

Маккабі (Хайфа) ще не зв'язувався з УЄФА щодо матчу з Вільяреалом у Лізі Європи, але розглядає можливість запиту про перенесення гри. У клубі хочуть почекати і подивитися, чи доведеться їхати на збори за кордон, чи можна буде повернутися до нормального життя у себе вдома. Тим часом іноземні легіонери команди покинули Ізраїль і перебувають за кордоном. Останнім виїхав хорватський захисник Лоренцо Шиміч. Кілька днів він не міг покинути Ізраїль через проблеми з паспортом його дружини, але, зрештою, клубу вдалося допомогти парі з цією проблемою".

"Чому життя українців священніші, ніж життя палестинців?"

У суботньому матчі чемпіонату Шотландії між Селтіком і Кілмарноком фан-угруповання "кельтів" під назвою "Зелені бригади" висловлювали свою підтримку Палестині в її конфлікті з Ізраїлем: на трибунах були присутні палестинські прапори, написи "Вільна Палестина" і "Перемога опору". На таку поведінку відреагували Нір Біттон і Ліель Абада – колишній і чинний гравець Селтіка.

Абада зажадав від клубу засудження подібних дій у виконанні вболівальників, і керівництво Селтіка випустило офіційну заяву. "Символи, які з'явилися на стадіоні під час матчу з Кілмарноком, не відображають поглядів клубу. Ми їх засуджуємо. Селтік – це футбольний клуб, а не політична організація", – йдеться у повідомленні.

"Зелені бригади" не погодилися з керівництвом і відповіли. "Як фанатська організація ми маємо право висловлювати свій політичний світогляд, як це дозволено будь-якому громадянину світу. Футбол залишається одним із небагатьох місць, у якому робітничий клас може по-справжньому висловлювати свої політичні погляди. Білі комірці, що сидять у керівництві клубу, які неодноразово демонстрували зневагу до історії та традицій Селтіка, не зможуть це заборонити.

Селтік народився в результаті пригноблення, смерті та масового переміщення людей. Саме завдяки цій історії фанати клубу славляться своїм співчуттям і солідарністю, послідовно стаючи на бік пригноблених і знедолених. Лицемірство керівництва, на жаль, йде в ногу з більшою частиною політичного та медіа-класу, що підтверджується прикладом України. Ще донедавна на Селтік Парк віталися політичні послання; однак тепер це засуджується. Будь-яка розумна людина має поставити запитання: "Чому? Чому життя українців священніші за життя палестинців? "Зелені бригади", як і раніше, недвозначно підтримують палестинський народ, і ми робимо це послідовно. Протягом усієї своєї історії ми підтримували різні палестинські проєкти", – йдеться у відповідній заяві фанатів Селтіка.

"Отже, битва за свідомість у соціальних мережах триває, особливу активність у ній проявляє Нір Біттон. Він взявся руйнувати міфи про те, що Ізраїль вкрав нинішні землі у Палестини. "Перш ніж нести всяку нісенітницю, вивчіть факти. Це – фотографія за 1927 рік. Ви знаєте, що означають ці символи? Якщо ви не в курсі, я для вас перекладу. Вони означають "Земля Ізраїлю". То коли саме ми "вкрали" "вашу" землю? У 1927 році чи 1948-му? Я спантеличений", – написав екс-гравець Селтіка, який віддав цьому клубу 9 років свого життя".

На цей скандал також відреагував вінгер Маккабі (Хайфа) Долев Хазіза. Він написав Ліелю Абаді: "Фанати Селтіка не заслуговують на те, щоб ти для них грав".

У коментарях до матеріалу читачі закликали Абаду забити м'яч у власні ворота на 90-й хвилині, щоб помститися вболівальникам "кельтів", після чого розірвати контракт в односторонньому порядку. Не так давно Ліель продовжив угоду із "зелено-білими" до літа 2027 року.

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