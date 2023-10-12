Абада дав зрозуміти клубному керівництву, що більше не зможе захищати кольори команди, фанати якої відкрито підтримують Палестину у військовому конфлікті з Ізраїлем. Про це інформує one.co.il.

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Ситуація ускладнюється травмою гравця. Нещодавно на тренуванні збірної Ізраїлю перед грою в Румунії Абада порвав сухожилля і був прооперований у Лондоні. Лікарі наказали йому відпочивати від гри 2,5 місяці. Його трансферна вартість оцінюється трохи більше ніж у 10 млн євро, і нещодавно гравець продовжив контракт із шотландським клубом до літа 2027 року.

Проте Ліель зв'язався зі своїм агентом і дав йому завдання знайти вихід із цієї ситуації.

Нагадаємо, що фанати Селтіка підтримали агресора Палестину у війні з Ізраїлем і стояли на своєму навіть після офіційного засудження такої поведінки з боку клубного керівництва.

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