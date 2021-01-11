Новий спалах коронавірусу в Сполученому Королівстві не оминув і шотландський футбол. У скрутному становищі опинився місцевий Селтік.

Головний тренер шотландського гранда Ніл Леннон, його асистент Джон Кеннеді та 13 гравців першої команди нині перебувають на самоізоляції, повідомляє офіційний сайт "кельтів".

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На такий крок Селтік пішов після позитивного тесту на коронавірус оборонця Крістофера Жульєна. Француз лікується вдома, а влада зобов'язала всіх, хто близько контактував із центрбеком, узяти з нього приклад. Попри те, що решта тестів гравців і персоналу "кельтів" були негативними, вони тепер теж "під замком".

Місцева преса впевнена, що в Селтіку самостійно спровокували ситуацію. Напередодні гранд повернувся із міні-збору в Еміратах, де, впевнені журналісти, на медпротокол профілактики COVID-19 зважали не надто. Та в прес-релізі "кельти" все заперечують – з дотриманням вимог усе було гаразд, а коронавірус будь-хто з гравців першої команди міг цілком підхопити і в Шотландії.

Потенційно масове інфікування першої команди, однак, не вплине на календар. У понеділок, 11 січня, Селтік повинен у рамках 23-го туру Прем'єр-ліги зустрітися з едінбурзьким Хіберніаном, за подобою якого "кельти" й було створені понад 130 років тому. До заявки на матч потраплять резервісти.

Тим часом шанси Селтіка на чемпіонський титул із розряду примарних переходять у статус фантастичних. Наразі в чемпіонаті лідирує Рейнджерс (65 очок, 23 матчі). "Кельти", хоч і провели на 4 поєдинки менше, мають усього 43 пункти. Схоже, 9-річне панування "зелено-білих" на внутрішній арені за крок до сумного фіналу...

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