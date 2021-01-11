Главный тренер шотландского гранда Нил Леннон, его ассистент Джон Кеннеди и 13 игроков первой команды в данный момент находятся на самоизоляции, сообщает официальный сайт "кельтов".

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На такой шаг Селтик пошел после положительного теста на коронавирус защитника Кристофера Жюльена. Француз лечится дома, а власти обязали всех, кто близко контактировал с центрбеком, взять с него пример. Несмотря на то, что остальные тесты игроков и персонала "кельтов" были отрицательными, все они теперь тоже "под замком".

Местная пресса уверена, что в Селтике сами спровоцировали ситуацию. Накануне гранд вернулся с мини-сбора в Эмиратах, где, уверены журналисты, с медпротоколом профилактики COVID-19 не слишком считались. Но в пресс-релизе "кельты" все отрицают – с соблюдением требований все было в порядке, а коронавирус любой из игроков первой команды мог вполне подхватить и в Шотландии.

Потенциально массовое инфицирование первой команды, однако, не повлияет на календарь. В понедельник, 11 января, Селтик должен в рамках 23-го тура Премьер-лиги встретиться с эдинбургским Хибернианом (по подобию которого "кельты" и были созданы более 130 лет назад). В заявку на матч попадут резервисты.

Тем временем шансы Селтика на чемпионский титул из разряда призрачных переходят в статус фантастических. Ныне в чемпионате лидирует Рейнджерс (65 очков, 23 матча). "Кельты", хоть и провели на 4 поединка менее, имеют всего 43 пункта. Похоже, 9-летнее господство "зелено-белых" на внутренней арене в шаге от печального финала ...

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