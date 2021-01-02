Шотландія, Прем'єр-ліга, 22-й тур

Рейнджерс – Селтік – 1:0

Гол: К. Макгрегор, 70 (автогол)

Вилучення: Бітон, 62 (С, груба гра)

Селтік перестріляв Хартс у фіналі Кубка Шотландії

Порожні трибуни Айброкса вкотре відібрали атмосферу дербі. Суперники мляво розпочали матч, зрідка турбуючи оборонні лінії одна одної. У першому таймі Селтік навіть переважав господарів. "Кельти" створили кілька напівнагод і суттєво переграли Джерс за ударами в бік воріт (11:3).

Обережна гра опонентів продовжилася і в другому таймі. У якийсь момент навіть могло здатися, що і Рейнджерс, і Селтік цілком влаштує нульова нічия. Проте, щойно "сині" додали в швидкості, в команди Ніла Леннона почалися проблеми. Зрештою, це мало вирішальний вплив: на 62-й хвилині Морелос втік у прорив правим флангом, а Нір Бітон скосив його наче косою і отримав пряму червону картку.

Розплата настала на 70-й хвилині. Після пострілу Барішіча зі штрафного м'яч вийшов на кутовий, Таверньє подав, а Каллум Макгрегор у боротьбі з Арібо плечем відправив "смугастого" у власні ворота. Тренерський штаб Селтіка кинув у бій ветерана Брауна, але імпульсу від цієї заміни вистачило лише на штовханину з Морелосом за кілька хвилин. Надалі ж втримати мінімальну перевагу господарям було неважко.

Ця перемога дозволила Рейнджерс збільшити відрив від Селтіка нагорі турнірної таблиці до неймовірних 19 очок. Наразі в активі "синіх" 62 очки, "кельти" набрали лише 43. Хоч Селтік і має три матчі в запасі, та гандикап підопічних Стівена Джеррарда фактично робить решту чемпіонату формальністю. Джерс близькі до першого за 10 років титулу, як ніколи.

Забив зі щитком у руці: яким було дебютне "класико" планети у перший день 2021-го