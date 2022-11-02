Сельта змінила тренера, клуб швидко знайшов заміну Коудету
21:17 - Читать на русском
Звільненого Едуардо Коудета на посаді головного тренера Сельти замінив Карлуш Карвальял.
Карлуш Карвальял очолив Сельту після того, як керівництво клубу вирішило звільнити Едуардо Коудета. Про це повідомляє офіційний сайт клубу з Віго.
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Повідомляється, що контракт із новим наставником підписано до літа 2024 року. Останнім клубом Карвальяла був аравійський Аль-Вахда.
Після 12 турів Сельта посідає 16 місце у Ла Лізі. Команда набрала 11 балів.
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