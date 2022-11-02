Карлуш Карвальял очолив Сельту після того, як керівництво клубу вирішило звільнити Едуардо Коудета. Про це повідомляє офіційний сайт клубу з Віго.

Севілья програла Райо Вальєкано, Кадіс переміг Атлетіко у драматичній перестрілці з п'ятьма голами

Повідомляється, що контракт із новим наставником підписано до літа 2024 року. Останнім клубом Карвальяла був аравійський Аль-Вахда.

Після 12 турів Сельта посідає 16 місце у Ла Лізі. Команда набрала 11 балів.

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