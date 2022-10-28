Чергова невдача Динамо у єврокубках сприймається із роздратуванням, нерозумінням та приреченістю. В екс-гравця "біло-синіх" Олега Тарана приблизно такі емоції за підсумками вчорашнього матчу киян на Кіпрі.

В інтерв’ю Футбол 24 легендарний нападник спробував розібратися у причинах проваленого сезону.

– Результат на табло і у таблиці… Він свідчить сам за себе, – розпочинає Олег Анатолійович.

– Останнє місце у не найскладнішій групі Ліги Європи – вас болить від усвідомлення цього факту?

– Звичайно, болить. А що вдієш? Динамо в УПЛ на якому місці? На 10-му чи вже трохи вище? Коли востаннє таке було? Подивіться навіть по вчорашній грі, які голи ми пропускали. З центральної зони, за яку відповідають високі центральні захисники Сирота і Забарний. В Україні з них роблять зірок, а на рівні Кіпру вони не можуть відповідати елементарним ігровим якостям. Дуже неприємно було бачити такі речі. Це ж гравці збірної України!

– Вам не здається, що Ілля регресує?

– Ви знаєте, тут вже не регрес. Ми бачимо його рівень. Згадайте, коли у Динамо були хороші легіонери. Відповідно і рівень футболу був високим. А зараз без класних іноземців українські футболісти отримують шанс. І тепер ми бачимо, що вони можуть. Четверте місце у групі Ліги Європи. Хто там серед суперників? АЕК?

– Ще Фенербахче і Ренн.

– Не можуть навіть кіпріотів обіграти. Хоча там непогані футболісти – і чимало легіонерів. Ціна на наших гравців неадекватна. Пригадуєте, як казали про 30 мільйонів фунтів за Забарного? Хто це розповсюджує?

– Лідер Динамо Віктор Циганков вчора не був схожим на себе.

– Ну так не тільки вчора. І раніше теж. Проблема у тому, що наші гравці не можуть собі ціну скласти.

– У ворота АЕКа дубль оформив Денис Гармаш, кияни вдруге у сезоні забили 3 голи. Однак проблеми в атаці є величезними?

– Хіба Гармаш нападник? Денис – класний футболіст. Але скільки йому вже років? І він при цьому краще грає в нападі за Бєсєдіна. Питання треба ставити керівництву.

– Невеличкий позитив за підсумками вчорашнього поєдинку – дебютним голом у єврокубках відзначився 20-річний Владислав Ванат. Вірите у світле майбутнє цього хлопця?

– Ванат набагато цікавіший, технічніший та швидший за Бєсєдіна. І футбольний менталітет у нього якісний. Як на мене, Бєсєдін уже все. Я його розумію – теж свого часу мав таку важку травму. Повертатися на поле після такого дуже непросто. Тому вважаю, що Ваната треба постійно ставити – за ним майбутнє, нехай він здобуває знання та досвід.

– Вчора ми нарешті побачили двох легіонерів: Кахіма Перріса та Самбу Діалло. Часу вони мали небагато, проте додали гостроти попереду. У перспективі вони можуть підсилити Динамо?

– Мені сподобалися ці гравці. Однак я не знаю внутрішньої кухні – чому тренер не ставив їх раніше? Вже 5-й тур, гра фактично нічого не вирішує. Чому не довіритися? Чим Луческу ризикує? Ну чим? Став і перевіряй. Дай хлопцям шанс, якщо бачиш, що інші не тягнуть. Я цього не розумію. Таке враження, що він тримається за цей контракт, за Динамо Київ. Ну якщо немає результату? Скажи: "Я піднімаю руки і все".

– Тренер Динамо часто шукає причини невдач у складних тренувальних та ігрових умовах. Але і Шахтар, і СК Дніпро-1 теж перебувають у схожій ситуації.

– Так тільки слабкі можуть казати. Переїзди, обставини… Знаю Луческу, тому просто не звертаю уваги.

– Проміжні результати свідчать про те, що Динамо потребує кардинальних змін?

– Можливо, існують проблеми в клубі. Про це може розповісти лише президент. Логічно, якщо він це не виноситиме на загал. Тому журналісти та вболівальники судять на основі інсайдів та роблять власні висновки. Ніхто не знає правди. А правда стоїть поміж істиною та брехнею. Складно казати, хто має рацію, а хто – ні. Цей час треба пережити. Проаналізувати помилки і битися за перше місце в чемпіонаті Україні. Нехай ці футболісти доводять свій рівень. Передусім самі собі. Вони ж не безкоштовно грають? Відпрацьовуйте і підтверджуйте амбіції.

– Якщо не все вдається?

– Значить треба на трансфер виставляти. Нехай грають у Литві або Польщі. Чи де вони там хочуть грати? Час настав. Або тренер, або футболісти, або всі разом. Нехай Ворскла та Зоря програли в єврокубках… Але Динамо – це бренд українського футболу. Так грати не можна.

АЕК – Динамо: 6 голів на прощання з Європою – дубль Гармаша за 25 хвилин, дебюти легіонерів і драматичний виліт Луческу