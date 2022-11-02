Карлуш Карвальял возглавил Сельту после того как руководство клуба решило уволить Эдуардо Коудета. Об этом информирует официальный сайт клуба из Виго.

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Сообщается, что контракт с новым наставником подписан до лета 2024 года. Последним клубом Карвальяла был аравийский Аль-Вахда.

После 12 туров Сельта занимает 16 место в Ла Лиге. Команда набрала 11 очков.

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