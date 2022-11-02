Сельта сменила тренера, клуб быстро нашёл замену Коудету
21:17 - Читати українською
Уволенного Эдуардо Коудета на посту главного тренера Сельты заменил Карлуш Карвальял.
Карлуш Карвальял возглавил Сельту после того как руководство клуба решило уволить Эдуардо Коудета. Об этом информирует официальный сайт клуба из Виго.
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Сообщается, что контракт с новым наставником подписан до лета 2024 года. Последним клубом Карвальяла был аравийский Аль-Вахда.
После 12 туров Сельта занимает 16 место в Ла Лиге. Команда набрала 11 очков.
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