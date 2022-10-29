Чемпіонат Іспанії 2022/23 12-й тур

Альмерія – Сельта – 3:1

Голи: Лазаро 52, Да Ля Ос, 60, Егуарас, 90+6 – Вейга, 25

Вилучення: Вейга, 32 (Сельта)

Кадіс – Атлетіко – початок о 17:15

Севілья – Райо Вальєкано – початок о 19:30

Програму дня в Іспанії відкривала зустріч у Андалусії, де Альмерія приймала Сельту. Гості підходили до неї із 4-матчевою безвиграшною серією за плечима, тримаючись на 14-й позиції, тож нічия галісійців не влаштовувала. Висока мотивація вилилась у гол Вейги на 25-й хвилині, однак всього через 7 хвилин все той же Вейга отримав червону картку. Рішення арбітра було неоднозначним, адже Габріель наступив на ногу суперника випадково.

Альмерія скористалася цим у повній мірі. Якщо перший тайм був більш-менш рівним, то в другому андалусійці домінували. Ба більше – вони перегорнули хід поєдинку всього за 15 хвилин по перерві. На 52-й хвилині Лазаро, який вийшов на поле 6 хвилин тому, зрівняв рахунок, а на 60-й Де Ля Ос вивів господарів уперед. У компенсований же час Егуарас добив Сельту – 3:1!

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