Програму 23-го туру Ла Ліги відкривав поєдинок у Віго між Сельтою та Ельче. Обом командам була необхідна перемога: господарі не виграли у жодному з шести останніх матчів у чемпіонаті, а гості не знали звитяг у п'яти – при цьому вони йшли на передостанній позиції. Фаворитом пари виступали "кельти", яким на днях вдалося відібрати очки у Атлетіко на Ванді Метрополітано.

"Не хочу створювати марних надій": Соль налаштований залишитися в Тенеріфе, де відродився після динамівського жаху

Перший тайм пройшов за переваги Сельти в активності, але Ельче тримався гідно. Саме гості могли відкрити рахунок на 4-й хвилині, коли Бойє пробивав з дистанції – Ноліто на 6-й відповів пострілом з кута штрафного під поперечку. В обох випадках врятували голкіпери. На 33-й же Гуті міг вивест Ельче уперед, завдавши удару з класної позиції. М'яч пройшов поруч з лівою стійкою.

Сельта болісно покарала за марнотратство. На 45-й хвилині Міна прорвався лівим флангом, обігрався з Ноліто та вийшов віч-на-віч з Бадією – 1:0!

Ще за дві хвилини Ноліто витягнув на себе голкіпера на лівому краю штрафного та відкотив м'яч під удар Мендесу в порожні – 2:0! Ельче, однак, зумів відіграти один гол на старті другого тайму: Бланко помилився при виході з воріт, відпустивши "круглого", а Карілью прийняв відскок та віддав поперечний пас на Рігоні – той забив у порожні. 2:1!

Едуардо Куде змушений був вступити у гру. На 63-й хвилині він зняв Ноліто, кинувши у бій Соларі – а вже на 69-й Августо допоміг забити третій гол, подавши з правого флангу на Міну. Санті замкнув ударом з лету. 3:1! Після такого Ельче вже не зміг прийти до тями. Фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу господарів.

Таким чином, Сельта набрала 29 очок, піднявшись на дев'яту позицію у Ла Лізі. Ельче, маючи в активі 18 залікових балів, залишається передостаннім.

Дуель Моурінью з Гвардіолою і неприємні спогади Зінченка, Пірло може відправити Гаттузо у відставку: топ-матчі вікенду