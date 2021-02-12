Лестер – Ліверпуль

13 лютого, 14:30. Лестер, Кінг Пауер.

Пряма трансляція на Setanta Sports.

Чому потрібно подивитися: команда Юргена Клоппа спробує перервати невдалу серію із двох поразок поспіль. Ліверпуль відкриє 24 тур АПЛ виїзним матчем проти Лестера, а наставник "лис" Брендан Роджерс протистоятиме своїй колишній команді, з якою ледь не став чемпіоном Англії в сезоні 2013/14, лише на фініші поступившись Манчестер Сіті. Щоправда, після свого призначення головним тренером Лестера північноірландець програв Ліверпулю всі 3 поєдинки – 1:2, 0:4, 0:3.

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Втім, саме зараз – чи не ідеальний момент перервати неприємну для Роджерса серію. Ліверпуль вперше за часів Юргена Клоппа поступився у двох матчах Прем'єр-ліги поспіль, а загалом у нинішньому чемпіонаті вже програв більше поєдинків, ніж за всю кампанію 2019/20. "Червоні" практично втратили шанси на збереження чемпіонського титулу, адже Ман Сіті вже відірвався на 10 очок, зігравши на матч менше. При цьому команда Гвардіоли і не думає зупинятися, впевнено змітаючи суперника за суперником.

Лестер та Ліверпуль претендують на зону ЛЧ, посідаючи 3 та 4 місця відповідно. "Лиси" випереджають мерсисайдців на 3 пункти та мають дещо кращу кадрову ситуацію, позаяк проблеми у захисті команди Клоппа нікуди не зникли, а в минулому турі ще й Аліссон увімкнув "режим Каріуса", подарувавши Манчестер Сіті два голи. Відповідно, шанси найкращого бомбардира Лестера Джеймі Варді поповнити свій гольовий доробок дещо зростають. Але атакувальне тріо Ліверпуля теж прагне перервати серію поразок та повернути команді психологічну впевненість, яка могла десь похитнутися після розгрому від Ман Сіті на Енфілді. На Кінг Пауер "червоним" потрібно лише перемагати – конкуренти в особі Евертона, Вест Хема та Челсі наступають на п'яти.

Прогноз "Футбол 24": 1:1.

Наполі – Ювентус

13 лютого, 19:00. Неаполь, Стадіо Дієго Армандо Марадона.

Пряма трансляція на "Футбол 1".

Чому потрібно подивитися: дуель Наполі та Ювентуса – це завжди цікаво, навіть коли у якоїсь із команд щось іде не так. Останнім часом це стосується Наполі, який після серії невиразних матчів змусив заговорити про імовірну відставку Дженнаро Гаттузо. Виліт "партенопейців" у півфіналі Кубка Італії від Аталанти явно не додав авансів наставнику Наполі – той вже й сам визнає, що може втратити роботу. За чутками, вирішальними для Ріно мають стати матчі з Аталантою та Ювентусом. Перший вже програний, залишається другий. Відповідно, Андреа Пірло, який багато років разом із Гаттузо цементував центральну вісь Мілана, може відправити свого колегу у відставку.

Але про будь-які сентименти говорити не доводиться, адже Ювентус вперше за кілька сезонів зіткнувся з реальним опором конкурентів у боротьбі за Скудетто. Відставання від лідера наразі не критичне – 7 пунктів при наявності матчу в запасі, але це не означає, що "Стара синьйора" планує розкидатися очками. У Неаполь Юве їде лише за перемогою – тим більше, що не так давно вже обіграв "адзуррі" у матчі за Суперкубок.

Кадрова ситуація теж не на користь команди Гаттузо. У господарів не зіграють одразу кілька лідерів – Мертенс травмований, а Кулібалі перебуває на самоізоляції. Також не вийдуть на поле Манолас, Гулам та Хюсай – як бачимо, у захисній ланці Наполі коїться справжня біда. У Юве таких проблем немає – Андреа Пірло розраховує на всіх ключових виконавців. Серед них і Кріштіану Роналду, який з 16-ма голами очолює список бомбардирів Серії А.

Варто нагадати, що для команд ця зустріч стане першою в чемпіонаті 2020/21. Матч першого кола досі не зіграний – Наполі не зміг прилетіти в Турин через заборону влади покидати місто та отримав технічну поразку, яку згодом успішно оскаржив. Також відзначимо, що в минулому сезоні неаполітанці обіграли "б'янконері" на рідній арені з рахунком 2:1, але зараз для повторення того результату необхідний серйозний збіг обставин.

Прогноз "Футбол 24": 0:2.

Манчестер Сіті – Тоттенхем

13 лютого, 19:30. Манчестер, Етіхад.

Пряма трансляція на Setanta Sports, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Чому потрібно подивитися: Хосеп Гвардіола проти Жозе Моурінью – це завжди вивіска, не кажучи вже про статус центрального матчу 24-го туру АПЛ. Останніми роками це протистояння трохи втратило свій градус напруги, проте не стало від того менш принциповим. У поточному чемпіонаті Манчестер Сіті з Тоттенхемом вирішують трохи різні турнірні завдання, але Гвардіола, безумовно, прагне продовжити переможну серію "містян" та взяти реванш у давнього суперника – останні два матчі завершилися перемогами саме "шпор".

Ман Сіті виграв всі поєдинки у 2021 році – останньою командою, яка зуміла відібрати очки у Зінченка та Ко, ще 15 грудня став Вест Бромвіч. Підопічні Гвардіоли не збираються збавляти оберти, обігруючи абсолютно всіх своїх суперників. Минулого тижня "містяни" на виїзді ефектно винесли Ліверпуль (4:1), а днями зробили ще один крок у Кубку Англії, розібравшись зі Суонсі. От і зараз у протистоянні з Тоттенхемом саме Ман Сіті є явним фаворитом. Хоча у Жозе Моурінью стосовно даного твердження є свої плани – "Особливий" точно готує сюрприз для свого візаві.

Три поразки поспіль опустили "шпор" за межі єврокубкової зони, але в минулому турі Тоттенхем обіграв Вест Бромвіч, після чого був виліт з Кубка Англії від Евертона (4:5). На щастя для Моурінью, повернувся після травми Харрі Кейн, який на пару із Сон-Хин Міном знову організовує голи у ворота суперників. Натомість не зіграють Регілон та Ло Чельсо.

У Сіті теж є певні втрати – де Брюйне і Агуеро все ще поза грою, у Родрі та Рубена Діаша теж проблеми, які поки не гарантують їхню участь у матчі. Саме відсутність португальця може стати вагомою втратою для Гвардіоли, адже португалець разом зі Стоунзом сформував найнадійніший центр оборони АПЛ. А от Олександр Зінченко знову готовий йти в бій – українець традиційно відпочив у Кубку та готовий вийти зліва в обороні у куди важливішому для Сіті матчі Прем'єр-ліги. До слова, у зустрічі першого кола українець не грав, а про поєдинок минулого сезону має погані спогади, адже саме тоді Зінченко отримав дебютне вилучення у футболці Манчестер Сіті, яке досі залишається для українця єдиним в Англії.

Прогноз "Футбол 24": 2:1.

Реал Мадрид – Валенсія

14 лютого, 17:15. Мадрид, Альфредо Ді Стефано.

Пряма трансляція на MEGOGO.

Чому потрібно подивитися: Реал продовжує переслідувати Атлетіко, який дав конкурентам шанс скоротити відставання після втрати очок із Сельтою. "Матрацники" випереджають команду Зідана на 5 пунктів, але зіграли на два матчі менше. Сьомого березня "вершкові" поїдуть у гості на Ванда Метрополітано, а до того часу спробують хоча б зберегти наявне відставання. Перший іспит – вже у неділю, в гості до Реала приїде Валенсія.

Колись це протистояння безумовно вважалося би центральним у турі, але нинішні "кажани" зовсім не вражають. Валенсія посідає лише 12 сходинку турнірної таблиці, відірвавшись від зони вильоту на якихось 4 очки. Щоправда, у грудні це не завадило підопічним Хаві Грасії відібрати очки в Барселони (2:2). Та й Реал, мабуть, добре пам'ятає матч першого кола – тоді "вершкові" були розгромлені з рахунком 4:1, а Карлос Солер оформив хет-трик з пенальті. Головне завдання мадридців – не повторити тих помилок вже у домашньому поєдинку.

Зараз на користь "кажанів" грає хіба кадрова ситуація. Реал продовжує страждати від епідемії травм. Азар, Вальверде, Карвахаль, Рамос, Васкес, Марсело та Одріосола – всі вказані гравці перебувають у лазареті. Втім, це не завадило "вершковим" розібратися на виїзді з Хетафе, набравши чергові 3 очки. От і зараз, попри всі обставини, саме команда Зідана є фаворитом зустрічі.

Прогноз "Футбол 24": 2:1.

Інтер – Лаціо

14 лютого, 21:45. Мілан, Джузеппе Меацца.

Пряма трансляція на "Футбол 2".

Чому потрібно подивитися: битва другої та п'ятої команд Серії А – одне з двох центральних протистоянь 22-го туру. Інтер після вильоту з Кубка Італії від Ювентуса спробує продовжити гонитву за Міланом, який у звітному турі проекзаменує скромну Спецію. Найкраща атака чемпіонату на чолі з Ромелу Лукаку спробує вперше в сезоні обіграти столичну команду – в матчах першого кола "нерадзуррі" розписали нічиї з Лаціо та Ромою.

Для "орлів" протистояння на Джузеппе Меацца теж має вагоме значення. Команда Сімоне Індзагі бореться за топ-4 з Наполі та Ромою, а в разі перемоги в Мілані має хороші шанси закріпитися в зоні ЛЧ вже після цього туру. Тим більше, Лаціо перебуває у відмінній формі, вигравши останні 6 матчів Серії А. Абсолютно найкращий показник на даному відрізку сезону – навіть Мілан, Інтер та Ювентус не можуть похизуватися такими результатами.

Обидві команди ризикують втратити важливих гравців середини поля. У Інтера проблеми зі здоров'ям в Артуро Відаля, а у складі Лаціо Луїс Альберто нещодавно зазнав хірургічного втручання на апендициті. А от найкращі бомбардири – Чіро Іммобіле та Ромелу Лукаку – готові грати. Хто не святкуватиме день Валентина, може сміливо віддавати перевагу дуелі топ-форвардів у Мілані!

Прогноз "Футбол 24": 1:1.

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