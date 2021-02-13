Программу 23-го тура Ла Лиги открывал поединок в Виго между Сельтой и Эльче. Обеим командам была необходима победа: хозяева не выиграли ни в одном из шести последних матчей в чемпионате, а гости не знали побед в пяти – при этом они шли на предпоследней позиции. Фаворитом пары выступали "кельты", которым на днях удалось отобрать очки у Атлетико на Ванде Метрополитано.

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Первый тайм прошел при определённом преимуществе Сельты в активности, но Эльче держался достойно. Именно гости могли открыть счёт на 4-й минуте, когда Бойе пробивал с дистанции – Нолито на 6-й ответил выстрелом с угла штрафной под перекладину. В обоих случаях спасли голкиперы. На 33-й же Гути мог вывести Эльче вперёд, нанеся удар с классной позиции. Мяч прошел рядом с левой штангой.

Сельта больно наказала за расточительность. На 45-й минуте Мина прорвался по левому флангу, обыгрался с Нолито и вышел один на один с Бадией – 1:0!

Ещё через две минуты Нолито вытянул на себя голкипера на левом краю штрафной и откатил мяч под удар Мендесу в пустые – 2:0! Эльче, однако, сумел отыграть один гол на старте второго тайма: Бланко ошибся при выходе из ворот, отпустив "круглого", а Карильо принял отскок и отдал поперечный пас на Ригони – тот забил в пустые. 2:1!

Эдуардо Куде вынужден был вступить в игру. На 63-й минуте он снял Нолито, бросив в бой Солари – а уже на 69-й Аугусто помог забить третий гол, подав с правого фланга на Мину. Санти замкнул ударом с лёту. 3:1! После такого Эльче уже не смог прийти в себя. Финальный свисток зафиксировал уверенную победу хозяев.

Таким образом, Сельта набрала 29 очков, поднявшись на девятую позицию в Ла Лиге. Эльче, имея в активе 18 зачётных баллов, остаётся предпоследним.

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