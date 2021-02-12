Нападник Фран Соль не приховує, що хоче затриматися у Тенеріфе і після завершення оренди з Динамо.

"Звичайно, у мене є свої побажання, але є і умови оренди. Наразі у мене контракт з київським Динамо, і я повинен його дотримуватися.

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Я хотів би залишитися в Тенеріфе. Клуб стежить за моїм прогресом і перебуває в постійному контакті з моїм агентом. Вони задоволені моїм сезоном. Ми подивимося, чим закінчиться ця кампанія, я хотів би, щоб після неї можна було домовитися. Втім, я також не хочу створювати марних надій, тому що все залежить не тільки від моєї думки", – заявив Соль у інтерв'ю Diario de Аvisos.

Додамо, що іспанець провів 25 матчів у поточному сезоні, відзначився 7 голами та 2 асистами. За 1,5 року в Динамо було лише 23 матчі і 4 голи.

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