Програму 13-го туру іспанської Прімери закривав поєдинок у Віго між Сельтою та Кадісом. Гості в разі перемоги могли піднятись у зону Ліги Європи, але після звитяги над Барселоною "жовта субмарина" залягла на дно – галісійці влаштували розгром ще до перерви.

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Вже на 6-й хвилині господарі відкрили рахунок зусиллями Ноліто, якому вдалося розстріляти дальній кут метрів з 12-ти після передачі від Аспаса. На 31-й відзначився сам Яго, реалізувавши пенальті, а на 43-й хвилині він же скинув м'яч під потужний постріл Бельтрану з дистанції – 3:0. У компенсований же до першого тайму час Мендес замкнув навіс Суареса – 4:0.

Сельта забила чотири голи з перших чотирьох ударів, що стало першим таким випадком до перерви у матчі Ла Ліги, принаймні починаючи з сезону 2003/04. Аспас оформив 7-й гол та 3-й асист у поточному чемпіонаті, ставши лідером Ла Ліги за системою гол+пас. Ноліто, своєю чергою, забив третій гол у чотирьох матчах під керівництвом Едуардо Куде – це на один гол більше, ніж у 16 матчах з попереднім тренером.

В другому таймі Аспас знову міг забити, однак його гол скасували через офсайд,а ще один класний удар Яго припав на стійку. На 90+3-й хвилині відзначився Баеса, який, здавалося б, встановив остаточний рахунок зустрічі, але гол не зарахували. Матч добіг кінця з рахунком 4:0.

Таким чином, Сельта набрала 16 очок і піднялась на дев'яту позицію в турнірній таблиці Ла Ліги. Кадіс з 18 пунктами в активі опустився на сьому сходинку.

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