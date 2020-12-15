Программу 13-го тура испанской Примеры закрывал поединок в Виго между Сельтой и Кадисом. Гости в случае победы могли подняться в зону Лиги Европы, но после триумфа над Барселоной "жёлтая субмарина" залегла на дно – галисийцы устроили разгром ещё до перерыва.

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Уже на 6-й минуте хозяева открыли счёт усилиями Нолито, которому удалось расстрелять дальний угол метров с 12-ти после передачи от Аспаса. На 31-й отличился сам Яго, реализовав пенальти, а на 43-й минуте он же сбросил мяч под мощный выстрел Бельтрана с дистанции – 3:0. В компенсированное же к первому тайму время Мендес замкнул навес Суареса – 4:0.

Сельта забила все четыре гола из четырёх ударов, что стало первым таким случаем до перерыва в матче Ла Лиги, по крайней мере с сезона 2003/04. Аспас же оформил 7-й гол и 3-й ассист в текущем чемпионате, став лидером Ла Лиги по системе гол+пас. Нолито, в свою очередь, забил третий гол в четырёх матчах под руководством Эдуардо Куде – это на один гол больше, чем в 16 матчах с предыдущим тренером.

Во втором тайме Аспас снова мог забить, однако его гол отменили из-за офсайда, а ещё один классный удар Яго пришёлся на штангу. На 90+3-й минуте отличился Баеса, который, казалось бы, установил окончательный счёт встречи, но гол не засчитали. Матч завершился со счётом 4:0.

Таким образом, Сельта набрала 16 очков и поднялась на девятую позицию в турнирной таблице Ла Лиги. Кадис с 18 пунктами в активе опустился на седьмую строчку.

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