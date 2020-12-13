В рамках 13-го туру Ла Ліги Ейбар розділив очки з Сосьєдадом. Звіт про цей та інші матчі неділі в чемпіонаті Іспанії читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2020/21, 13-й тур

Реал Сосьєдад – Ейбар – 1:1

Голи: Мугуруса, 20 – Енріч, 66

Бетіс – Вільяреал – початок о 17:15

Ельче – Гранада – початок о 19:30

Програму дня в Іспанії відкривала зустріч у Сан-Себастьяні між Сосьєдадом та Ейбаром. Господарі після вчорашньої поразки Атлетіко могли повернутись на першу позицію в турнірній таблиці – для цього вистачало навіть нічийного рахунку, хоча тоді б у них була рівність очок з мадридцями. Гості ж і при нічиї, і при перемозі піднялись би на сьому сходинку.

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Словом, мирова влаштовувала усіх. На тому і розійшлися: Мугуруса на 20-й хвилині вивів Сосьєдад уперед ударом з лінії штрафного, а Енріч на 66-й зрівняв, пробивши метрів з шести після відскоку – 1:1. "Королівський клуб" міг вирвати перемогу на 80-й зусиллями Субельдії, однак його гол скасували через офсайд. Фінальний свисток зафіксував результативну нічию.

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