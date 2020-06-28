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Сельта – Барселона: у роздягальні каталонців спалахнув конфлікт між гравцями і Сетьєном

18:14 - Читать на русском
Сельта – Барселона: у роздягальні каталонців спалахнув конфлікт між гравцями і Сетьєном
Сетьєн в оточенні гравців Барселони / Marca

Гравці Барселони переконані, що саме рішення Кіке Сетьєна не дозволили каталонцям обіграти Сельту в рамках 32-го туру Ла Ліги (2:2).

50’ Федір Смолов
88’ Яго Аспас
 
Луїс Суарес 20’
Луїс Суарес 67’
20’ Луїс Суарес
50’ Федір Смолов
67’ Луїс Суарес
88’ Яго Аспас

Гравці Барселони посварились із тренерським штабом клубу через нічию у матчі проти Сельти, повідомляє Marca.

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Футболісти дорікали наставнику команди Кіке Сетьєну через вихід на поле Артура та Грізманна, а також у деяких тактичних рішеннях. Зазначається, що обговорення було дуже напруженим, і підтверджує, що між обома сторонами немає взаєморозуміння. Гравці не згодні з деякими методами Сетьєна, та впевнені, що це не принесе їм успіху.

Нагадаємо, сенсаційна нічия у матчі проти Сельти (2:2) дає змогу Реалу обійти Барселону – достатньо не поступитись Еспаньйолу.

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Теги
Кіке Кіке Сетьєн Артур Сельта - Барселона Антуан Антуан Грізманн Барселона Барселона Іспанія
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