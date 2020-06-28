Сельта – Барселона: у роздягальні каталонців спалахнув конфлікт між гравцями і Сетьєном

Гравці Барселони переконані, що саме рішення Кіке Сетьєна не дозволили каталонцям обіграти Сельту в рамках 32-го туру Ла Ліги (2:2).

Гравці Барселони посварились із тренерським штабом клубу через нічию у матчі проти Сельти, повідомляє Marca.

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Футболісти дорікали наставнику команди Кіке Сетьєну через вихід на поле Артура та Грізманна, а також у деяких тактичних рішеннях. Зазначається, що обговорення було дуже напруженим, і підтверджує, що між обома сторонами немає взаєморозуміння. Гравці не згодні з деякими методами Сетьєна, та впевнені, що це не принесе їм успіху.

Нагадаємо, сенсаційна нічия у матчі проти Сельти (2:2) дає змогу Реалу обійти Барселону – достатньо не поступитись Еспаньйолу.

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