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Сетьєн втратив контроль у Барселоні – футболісти ігнорують тренера, який ризикує позбутися посади

10:27 - Читать на русском
Сетьєн втратив контроль у Барселоні – футболісти ігнорують тренера, який ризикує позбутися посади
ФК Барселона

Головний тренер Барселони Кіке Сетьєн переживає кризу управління на чолі каталонської команди.

50’ Федір Смолов
88’ Яго Аспас
 
Луїс Суарес 20’
Луїс Суарес 67’
20’ Луїс Суарес
50’ Федір Смолов
67’ Луїс Суарес
88’ Яго Аспас

За інформацією Marca, фахівець втратив авторитет у роздягальні та майже не розмовляє з гравцями. Багато хто з лідерів його ігнорує. Сетьєн здебільшого спілкується через свого аситента – Едера Сарабію. Футболісти незадоволені тренуваннями і покидають заняття з відчуттям втраченого часу.

Мессі не завдав жодного удару у площину воріт за останні два матчі Барселони

Повідомляється, що керівництво клубу знає про ситуацію в команді. Бартомеу вже визнав, що ставка на Сетьєна не спрацювала. Раніше все нівелювали результати, але нічиї з Севільєю та Сельтою дають шанс Реалу стати одноосібним лідером Ла Ліги.

Схоже, що наразі лише перемога в Лізі чемпіонів може вберегти Сетьєна від відставки. Відчуття в клубі таке, що без впевненості у складі тренер не зможе впоратися з ситуацією в наступному сезоні.

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Головне Сельта - Барселона Барселона Барселона Іспанія Кіке Кіке Сетьєн
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