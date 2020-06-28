Сетьєн втратив контроль у Барселоні – футболісти ігнорують тренера, який ризикує позбутися посади

Головний тренер Барселони Кіке Сетьєн переживає кризу управління на чолі каталонської команди.

За інформацією Marca, фахівець втратив авторитет у роздягальні та майже не розмовляє з гравцями. Багато хто з лідерів його ігнорує. Сетьєн здебільшого спілкується через свого аситента – Едера Сарабію. Футболісти незадоволені тренуваннями і покидають заняття з відчуттям втраченого часу.

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Повідомляється, що керівництво клубу знає про ситуацію в команді. Бартомеу вже визнав, що ставка на Сетьєна не спрацювала. Раніше все нівелювали результати, але нічиї з Севільєю та Сельтою дають шанс Реалу стати одноосібним лідером Ла Ліги.

Схоже, що наразі лише перемога в Лізі чемпіонів може вберегти Сетьєна від відставки. Відчуття в клубі таке, що без впевненості у складі тренер не зможе впоратися з ситуацією в наступному сезоні.

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