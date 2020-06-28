Сельта – Барселона: в раздевалке каталонцев вспыхнул конфликт между игроками и Сетьеном

Игроки Барселоны убеждены, что именно решение Кике Сетьена не позволили каталонцам обыграть Сельту в рамках 32-го тура Ла Лиги (2:2).

Игроки Барселоны поссорились с тренерским штабом клуба из-за ничьей в матче против Сельты, сообщает Marca.

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Футболисты упрекали наставнику команды Кике Сетьену из-за выхода на поле Артура и Гризманна, а также в некоторых тактических решениях. Отмечается, что обсуждение было очень напряженным, и подтверждает, что между обеими сторонами нет взаимопонимания. Игроки не согласны с некоторыми методами Сетьена, и уверены, что это не принесет им успеха.

Напомним, сенсационная ничья в матче против Сельты (2:2) позволяет Реала обойти Барселону – достаточно не уступить Эспаньолу.

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