toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
ДЕСНА - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ БАРСЕЛОНА ШАХТЕР

Сельта – Барселона: в раздевалке каталонцев вспыхнул конфликт между игроками и Сетьеном

18:17 - Читати українською
Сельта – Барселона: в раздевалке каталонцев вспыхнул конфликт между игроками и Сетьеном
Сетьен в окружении игроков Барселоны / Marca

Игроки Барселоны убеждены, что именно решение Кике Сетьена не позволили каталонцам обыграть Сельту в рамках 32-го тура Ла Лиги (2:2).

50’ Федор Смолов
88’ Яго Аспас
 
Луис Суарес 20’
Луис Суарес 67’
20’ Луис Суарес
50’ Федор Смолов
67’ Луис Суарес
88’ Яго Аспас

Игроки Барселоны поссорились с тренерским штабом клуба из-за ничьей в матче против Сельты, сообщает Marca.

Сетьен потерял контроль в Барселоне – футболисты игнорируют тренера, который рискует лишиться должности

Футболисты упрекали наставнику команды Кике Сетьену из-за выхода на поле Артура и Гризманна, а также в некоторых тактических решениях. Отмечается, что обсуждение было очень напряженным, и подтверждает, что между обеими сторонами нет взаимопонимания. Игроки не согласны с некоторыми методами Сетьена, и уверены, что это не принесет им успеха.

Напомним, сенсационная ничья в матче против Сельты (2:2) позволяет Реала обойти Барселону – достаточно не уступить Эспаньолу.

Сельта – Барселона: провальный выбор Сетьена, персональный ад тер Штегена и VAR нивелируют шедевр Месси-Суарес

blog_ava
Сетьен потерял контроль в Барселоне – футболисты игнорируют тренера, который рискует лишиться должности
10:27
3455
Теги
Кике Кике Сетьен Артур Сельта - Барселона Антуан Антуан Гризманн Барселона Барселона Испания
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
54
мин
Десна
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук