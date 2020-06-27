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Сельта – Барселона: Суарес сообщил, что может помочь каталонцам в борьбе за Ла Лигу

22:10 - Читати українською
Сельта – Барселона: Суарес сообщил, что может помочь каталонцам в борьбе за Ла Лигу
Луис Суарес / Фото Diario AS

Форвард Барселоны Луис Суарес разочарован игрой своей команды в матче против Сельты (2:2), несмотря на свой дубль.

50’ Федор Смолов
88’ Яго Аспас
 
Луис Суарес 20’
Луис Суарес 67’
20’ Луис Суарес
50’ Федор Смолов
67’ Луис Суарес
88’ Яго Аспас

"Ощущение отрицательные. Мы потеряли два очка в борьбе за Ла Лигу. Все было в наших руках, и теперь мы должны ждать, пока Реал потеряет очки.

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Мы испытываем разочарование по поводу того, что потеряли два очка. Для нас и для Реала тяжелые матчи еще впереди. С Сельтой была сложная выездная игра, такая же будет и с Вильярреалом. На следующей неделе еще и с Атлетико дома сыграем.

Нам нужно исправить ошибки, чтобы стать лучше. Я счастлив, что помог команде, но чувствую печаль и разочарование", – цитирует Суареса Marca..

Напомним, за 6 туров до завершения Примеры, Реал уступает Барсе на одно очко, но у мадридцев еще есть игра в запасе.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Луис Луис Суарес Барселона Барселона Испания Сельта - Барселона
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