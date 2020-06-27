Сельта – Барселона: Суарес сообщил, что может помочь каталонцам в борьбе за Ла Лигу

Форвард Барселоны Луис Суарес разочарован игрой своей команды в матче против Сельты (2:2), несмотря на свой дубль.

"Ощущение отрицательные. Мы потеряли два очка в борьбе за Ла Лигу. Все было в наших руках, и теперь мы должны ждать, пока Реал потеряет очки.

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Мы испытываем разочарование по поводу того, что потеряли два очка. Для нас и для Реала тяжелые матчи еще впереди. С Сельтой была сложная выездная игра, такая же будет и с Вильярреалом. На следующей неделе еще и с Атлетико дома сыграем.

Нам нужно исправить ошибки, чтобы стать лучше. Я счастлив, что помог команде, но чувствую печаль и разочарование", – цитирует Суареса Marca..

Напомним, за 6 туров до завершения Примеры, Реал уступает Барсе на одно очко, но у мадридцев еще есть игра в запасе.

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