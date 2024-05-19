Австрійська Бундесліга вперше за десять років презентувала нового чемпіона. Штурм зумів обійти на дистанції Зальцбург.

В Австрії завершилося 10-річне домінування Зальцбурга, який був незмінним чемпіоном з 2014-го. В останньому турі Бундесліги "бики" рознесли ЛАСК з рахунком 7:1, але цього не вистачило, щоб продовжити гегемонію.

Драговіч став чемпіоном Сербії, а Динамо отримало першого потенційного суперника у кваліфікації ЛЧ

Титул забрав Штурм, розібравшись у вирішальному матчі з Аустрією Клагенфурт. Команда з Граца стала чемпіоном Австрії вперше з 2011-го. Ба більше, Штурм оформив "золотий дубль" – у фіналі кубка здолав Рапід.

Штурм отримав пряму путівку в Лігу чемпіонів, де опиниться в четвертому кошику. Зальцбургу для виходу в основну сітку ЛЧ доведеться пройти відбір. Ред Булл стартує з другого або третього раунду кваліфікації та може стати суперником Динамо.

Своїм успіхом Штурм має завдячувати головному тренеру Крістіану Ільцеру та спортивному директору Андреасу Шикеру. Клуб має втричі менший бюджет, ніж Зальцбург. Головні зірки команди: Отар Кітеїшвілі, Александер Прасс і Йон Горенц-Станковіч.