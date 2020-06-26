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Мати Артура наїхала на Сетьєна – бразилець близький до відходу з Барселони

21:20 - Читать на русском
Мати Артура наїхала на Сетьєна – бразилець близький до відходу з Барселони
Артур / Marca

Головний тренер Барселони Кіке Сетьєн став об'єктом критики з боку матері хавбека каталонців Артура.

Слова Сетьєна про гру Артура в Барселоні не залишились непоміченими матір'ю бразильця, повідомляє Tuttosport.

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"Він не перший, хто приїжджає в клуб з великим ентузіазмом, але це не приносить результатів. Це трапляється з багатьма командами та гравцями", – поділився Сетьєн на прес-конференції.

Мати Артура прокоментувала слова наставника Барселони у Twitter: "Боже мій, вони починають обговорювати недоліки гравців".

До слова, Артур провів 27 поєдинків у складі Барселони в поточному сезоні, записавши 4 голи та 4 асисти.

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Теги
Італія Трансфери Кіке Кіке Сетьєн Артур Барселона Барселона
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