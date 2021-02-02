"Ситуація складна. Все ускладнює ще й те, що Колос і його представники мовчать, не пояснюють причину, чому Селезньов зараз e Києві. Якщо підтвердиться серйозність рішення... А знаючи Костишина, він не буде рубати з плеча просто так, тому ми розуміємо, що диму без вогню не буває.

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Ситуація дуже серйозна. Костишин – дуже стриманий тренер. Я вважаю, що Селезньову буде дуже складно знайти собі команду в чемпіонаті України", – заявив Вацко у ефірі програми Вмикай підігрів.

Додамо, що Колос поки офіційно не оголошував про розрив контракту з 35-річним Селезньовим.

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