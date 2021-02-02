"Я поїхав через сімейні обставини. Порушення режиму? А у мене зараз такий голос, що я міг порушити режим? Давайте залишимо ці чутки, вони розвіються самі.

Селезньова відрахували з Колоса через появу на спаринг у стані алкогольного сп'яніння, – ЗМІ

Продовження в УПЛ? Чому ні... Я що, збирався закінчувати? Зараз поки проводжу час з сином, з собакою, з мамою, з дружиною", – резюмував Селезньов у коментарі Футбол NEWS.

Додамо, що досвідчений нападник підписав контракт з Колосом 2 вересня минулого року. Форвард провів 12 матчів, відзначився 5 голами та одним асистом.

"Сам винен": Мар'ян Швед дав відверте інтерв'ю – назвав усі причини недавнього застою і шкодує лише про одне