Після свого зоряного виступу у грі Мехелена проти Васланд-Беверена минулого тижня, Мар’ян Швед дав інтерв'ю бельгійському виданню Gazet van Antwerpen, в якому йшлося також про його проблеми останніх місяців.

Нагадаємо: після того, як футболіст практично не мав змоги виходити на поле у складі Селтіка, він перейшов на умовах оренди до бельгійського ФК Мехелен. Там українець спершу також зіткнувся з відчутними проблемами, які кілька тижнів тому озвучив в інтерв’ю його тренер Воутер Вранкен, закидаючи Шведу зверхність та невідповідне ставлення. У той же час він визнав, що коли Шведу вдасться перелаштуватись, він все ще може стати цінним надбанням для клубу.

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У своєму інтерв’ю Швед розповів про проблеми, які виникли у нього в Бельгії на самому старті. Спочатку йому бракувало присутності дружини і доньки, далі він заразився COVID-19 і важко переніс захворювання. У відповідь на претензії щодо його запізнень на тренування, висловлені тренером у вищезгаданому інтерв’ю, футболіст пояснив, що інколи гравці повинні бути у клубі вже о 7 ранку, що для нього – занадто рано. Однак зараз ці вранішні тренування не проводяться з огляду на антиковідні заходи, і це стало для нього полегшенням.

Причину своїх проблем Швед вбачає у самому собі, мовляв, саме він повинен був більше попрацювати над собою. У певний момент просто відчув, що з ним щось негаразд, і вирішив більше та інтенсивніше тренуватися, завдяки чому покращилося його самопочуття і він отримав шанс більше часу проводити у грі. Загалом Мар'ян погоджується з тим, що озвучив його тренер під час інтерв’ю.

Наразі Швед не готовий обговорювати своє майбутнє: ані варіант із викупом у Мехелен, ані варіант із поверненням до Селтіка. Однак зазначив, що рішення поїхати до Бельгії було для нього правильним, і, можливо, йому свого часу варто було перейти не в Селтік, а у Генк, який зробив тоді кращу фінансову пропозицію.

Тим часом в українських медіа позитивну зміну, яка відбулася в кар’єрі Шведа останніми тижнями, порівнюють із відродженням Фенікса з попелу. Попри те, що Мехелен не є топовим європейським клубом (хоча після останніх перемог місце в кваліфікації Ліги Європи видається цілком досяжним), з’являється надія, що гравець цьогоріч може отримати місце в національній збірній України і навіть виступити на чемпіонаті Європи.

Мартін Діце, спеціально для Karpaty-lviv-nachrichten.com та Футбол 24

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