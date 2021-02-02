"Ситуация сложная. Все усложняет еще и то, что Колос и его представители молчат, не объясняют причину, почему Селезнев сейчас в Киеве. Если подтвердится серьезность решения... А зная Костишина, он не будет рубить с плеча просто так, поэтому мы понимаем, что дыма без огня не бывает.

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Ситуация очень серьезная. Костышин – очень сдержанный тренер. Я считаю, что Селезневу будет очень сложно найти себе команду в чемпионате Украины", – заявил Вацко в эфире программы Вмикай підігрів.

Добавим, что Колос пока официально не объявлял о разрыве контракта с 35-летним Селезневым.

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